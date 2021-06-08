Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии угрозы со стороны РФ

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не чувствует угрозы от России. По его словам, каждое государство следит за развитием ситуации рядом с собой и обеспечивает безопасность по своему усмотрению.

"Мы учитываем происходящее также в ракурсе нашей политики безопасности. Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы. Каждое суверенное государство следит за развитием дел, влияющих на его безопасность, в прилегающих регионах, и обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению", — отметил он в интервью изданию РБК.

Хаависто добавил, что после вхождения Крыма в состав РФ и начала вооружённого конфликта в Донбассе напряжённость в Европе и Балтийском регионе увеличилась, а безопасность ослабла. Министр подчеркнул, что в последнее время также на взаимоотношениях негативно сказались события, связанные с именем Алексея Навального, но Хельсинки надеется "на то, чтобы преодолеть нынешние трудности и перейти к более положительной динамике в делах".