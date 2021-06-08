Существует огромное количество признаков того, что смартфон пора отправить на свалку. Или же его можно починить, но это уже нецелесообразно. Советы по этому поводу дала специалист по тестированию приложений Анастасия Ильичёва.

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что чаще всего проблемы со смартфонами случаются из-за механических повреждений, которые выводят из строя экран. Они влекут за собой или дорогостоящий ремонт, или замену аппарата.

Плохими признаками являются и частые зависания, медленный отклик системы, разные сбои — свидетельство "усталости" и перегруженности софта. Полосы на экране, посторонние элементы на изображениях, частое исчезновение сети, внезапные отключения телефона также признаки старости телефона. Ещё нужно обращать внимание на нагрев аккумулятора.

"Ремонт техники может стоить половину цены нового аппарата, так что логичнее будет приобрести новый телефон", — заключила специалист.