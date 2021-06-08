Вице-премьер Украины заявила о "самой большой ошибке НАТО"

Власти Украины рассчитывают, что в НАТО объявят возможную дату вступления страны в альянс, его неготовность сделать это — самая большая ошибка. Так заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она напомнила о Бухарестском саммите 2008 года, на котором рассматривался вопрос о расширении НАТО. В преддверии саммита 2021 года Киев хочет "увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО". Стефанишина заявила, что Украина "фактически укрепляет южный фланг НАТО".

"Речь идёт не об ответе Украины на вопрос, а об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад. И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники", — приводит "Европейская правда" слова Стефанишиной.