Забудьте про Lada Granta: Самые надёжные "понторезки" за 500 тыс. рублей
Отечественный автопром снова идёт в рост. Теперь Lada Granta с новым мотором стоит 520 тыс. рублей. Но есть ли смысл покупать новый АвтоВАЗ, если на вторичном рынке полно хороших иномарок?
Ford Mondeo
Один из лучших автомобилей на рынке. Низкая стоимость владения, доступные расходные материалы в век подорожания всего и вся. По цене новой Lada Granta в продаже можно найти автомобиль 2012–2014 года выпуска с пробегом за 100 тыс. километров. Вложения после покупки в автомобиль могут составить примерно 20–25 тыс. рублей.
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Volvo S40
Практически неубиваемый шведский седан, поломать который можно только неправильным сервисом и ДТП. При правильном обслуживании машины спокойно ездят и после 100 тыс. километров пробега. Единственный минус — найти достойный автомобиль очень тяжело. Машины 2011–2013 года выпуска часто запущены и не обслуживались вовремя.
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Kia Cerato
Корейский седан первого поколения до сих пор популярен в России. Слабых мест, кроме ЛКП, в машине нет, и даже после небольших ДТП состояние кузова позволяет проводить быстрый ремонт. За 520 тыс. рублей на Auto.ru или Avito можно найти автомобиль 2010–2012 года выпуска с пробегом в 130–150 тыс. километров. После покупки машины потребуется примерно 10–12 тыс. рублей дополнительных вложений.
Фото © Auto.ru
Mazda 3
Японский седан (и хетчбэк) первого поколения входит в "бюджетную группу риска" — они часто попадают в ДТП и подвергаются кустарному ремонту, поэтому выбирать такие машины на вторичке нужно особенно тщательно. У автомобилей без серьёзных ДТП с пробегом в 120–140 тыс. километров практически ничего не ломается — главное правило: своевременное обслуживание. За 520–530 тыс. рублей как в Москве, так и в регионах можно найти "живой" автомобиль с одним-двумя владельцами.
Фото © Auto.ru
Nissan Almera III
Эту машину часто называют автомобилем для таксистов из-за популярности в пассажирских перевозках. Но на деле третье поколение Nissan Almera — неубиваемый автомобиль, покалечить который можно только плохим обслуживанием (или его отсутствием). Даже лёгкие ДТП машина переживает героически. Особенного комфорта от неё ждать не приходится, но для перемещений из точки А в точку Б такое авто подойдёт идеально. За 520–530 тыс. рублей на вторичном рынке можно найти машину с пробегом в 90–140 тыс. километров.
Фото © Auto.ru
Honda Civic
Японские седаны и хетчбэки до сих пор ездят по дорогам России, даже несмотря на то, что бренд фактически ушёл с рынка. Пробег в 120 тыс. и три владельца часто не влияют на состояние машины. Единственное слабое место Honda Civiс — это элементы подвески и кузов. Если за машиной следили, то за 520–540 тыс. рублей можно найти достойный экземпляр, да ещё и в фирменном обвесе Mugen.
Фото © Auto.ru
Skoda Octavia II
"Audi на минималках" активно продаётся в России как в автосалонах, так и на вторичном рынке. За 520–530 тыс. рублей найти исправный и беспроблемный автомобиль трудно, но если расширить бюджет до 600 тыс. рублей, то Skoda Octavia на "автомате" с пробегом чуть за 100 тыс. километров отыщется очень быстро. Из минусов — не самая надёжная коробка переключения передач и слабые уплотнители по моторному отсеку. Возможно, после покупки машина потребует ещё примерно 20–25 тыс. инвестиций.
Фото © Auto.ru
Infiniti FX
Японский кроссовер очень любят российские водители. V6 на 3,5 литра объёма, полный привод и кожаный салон с климатической системой будут работать исправно, если предыдущие владельцы (а их в ПТС на момент покупки, скорее всего, будет не меньше трёх) следили за машиной. Если нет — смело начинайте торговаться. Ремонтировать "финик" недёшево, но вложения в машину с пробегом 150–170 тыс. будут вменяемые — в пределах 50 тыс. рублей.
Фото © Auto.ru
BMW 3-й серии
"Бумер" с двухлитровым мотором — одна из самых надёжных машин в России. Если её правильно обслуживать, то ломаться там будет просто нечему. Впрочем, стоимость ремонта таких машин сильно выше, чем у японских седанов — разница в затратах после покупки может составить примерно 20 процентов. За машину 2008–2010 года на Auto.ru просят около 550 тыс. рублей, но можно торговаться — часто такие авто требуют вложений почти сразу. Зато после нормального обслуживания машина может спокойно проехать ещё 100 тыс. километров.
Фото © Auto.ru
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