Ford Mondeo

Один из лучших автомобилей на рынке. Низкая стоимость владения, доступные расходные материалы в век подорожания всего и вся. По цене новой Lada Granta в продаже можно найти автомобиль 2012–2014 года выпуска с пробегом за 100 тыс. километров. Вложения после покупки в автомобиль могут составить примерно 20–25 тыс. рублей.

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Volvo S40

Практически неубиваемый шведский седан, поломать который можно только неправильным сервисом и ДТП. При правильном обслуживании машины спокойно ездят и после 100 тыс. километров пробега. Единственный минус — найти достойный автомобиль очень тяжело. Машины 2011–2013 года выпуска часто запущены и не обслуживались вовремя.

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Kia Cerato

Корейский седан первого поколения до сих пор популярен в России. Слабых мест, кроме ЛКП, в машине нет, и даже после небольших ДТП состояние кузова позволяет проводить быстрый ремонт. За 520 тыс. рублей на Auto.ru или Avito можно найти автомобиль 2010–2012 года выпуска с пробегом в 130–150 тыс. километров. После покупки машины потребуется примерно 10–12 тыс. рублей дополнительных вложений.

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Mazda 3

Японский седан (и хетчбэк) первого поколения входит в "бюджетную группу риска" — они часто попадают в ДТП и подвергаются кустарному ремонту, поэтому выбирать такие машины на вторичке нужно особенно тщательно. У автомобилей без серьёзных ДТП с пробегом в 120–140 тыс. километров практически ничего не ломается — главное правило: своевременное обслуживание. За 520–530 тыс. рублей как в Москве, так и в регионах можно найти "живой" автомобиль с одним-двумя владельцами.

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Nissan Almera III

Эту машину часто называют автомобилем для таксистов из-за популярности в пассажирских перевозках. Но на деле третье поколение Nissan Almera — неубиваемый автомобиль, покалечить который можно только плохим обслуживанием (или его отсутствием). Даже лёгкие ДТП машина переживает героически. Особенного комфорта от неё ждать не приходится, но для перемещений из точки А в точку Б такое авто подойдёт идеально. За 520–530 тыс. рублей на вторичном рынке можно найти машину с пробегом в 90–140 тыс. километров.

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Honda Civic

Японские седаны и хетчбэки до сих пор ездят по дорогам России, даже несмотря на то, что бренд фактически ушёл с рынка. Пробег в 120 тыс. и три владельца часто не влияют на состояние машины. Единственное слабое место Honda Civiс — это элементы подвески и кузов. Если за машиной следили, то за 520–540 тыс. рублей можно найти достойный экземпляр, да ещё и в фирменном обвесе Mugen.

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Skoda Octavia II

"Audi на минималках" активно продаётся в России как в автосалонах, так и на вторичном рынке. За 520–530 тыс. рублей найти исправный и беспроблемный автомобиль трудно, но если расширить бюджет до 600 тыс. рублей, то Skoda Octavia на "автомате" с пробегом чуть за 100 тыс. километров отыщется очень быстро. Из минусов — не самая надёжная коробка переключения передач и слабые уплотнители по моторному отсеку. Возможно, после покупки машина потребует ещё примерно 20–25 тыс. инвестиций.

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Infiniti FX

Японский кроссовер очень любят российские водители. V6 на 3,5 литра объёма, полный привод и кожаный салон с климатической системой будут работать исправно, если предыдущие владельцы (а их в ПТС на момент покупки, скорее всего, будет не меньше трёх) следили за машиной. Если нет — смело начинайте торговаться. Ремонтировать "финик" недёшево, но вложения в машину с пробегом 150–170 тыс. будут вменяемые — в пределах 50 тыс. рублей.

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BMW 3-й серии

"Бумер" с двухлитровым мотором — одна из самых надёжных машин в России. Если её правильно обслуживать, то ломаться там будет просто нечему. Впрочем, стоимость ремонта таких машин сильно выше, чем у японских седанов — разница в затратах после покупки может составить примерно 20 процентов. За машину 2008–2010 года на Auto.ru просят около 550 тыс. рублей, но можно торговаться — часто такие авто требуют вложений почти сразу. Зато после нормального обслуживания машина может спокойно проехать ещё 100 тыс. километров.