Бессмертные "понторезки": 10 надёжных иномарок на вторичном рынке по цене Lada Vesta

Минимальная стоимость седана Lada Vesta в России — 713 тысяч рублей. Максимальная стоимость этой модели в версии Lada Vesta Sport — почти 1,2 миллиона. Лайф выяснил, какую престижную, надёжную и яркую иномарку можно купить за эти деньги на вторичном рынке.

Ford Focus

Безусловный хит продаж в России на протяжении многих лет. Хороший "автомат", дешёвые запчасти, возможность ремонтироваться в любом сервисе, даже в ближайших гаражах. Машину полюбили за неприхотливость и способность переваривать 92-й бензин, но Ford ушёл из России, а с ростом курса валюты и дефицитом новых автомобилей найти приличный Focus на вторичке стало ещё сложнее — за относительно свежий автомобиль 2015 года выпуска в хорошем состоянии просят примерно 750–780 тысяч рублей.

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Mini Cooper

Не самый распространённый автомобиль на дорогах России, но британских "букашек" в нашей стране любят. Тяговитый двигатель, острые спортивные настройки шасси, небольшая масса, быстрый "автомат" и компактные размеры позволяют чувствовать себя в городе комфортно. Чем свежее машина, тем она дороже, но войти в мир Mini Cooper можно примерно за те же деньги, что стоит Lada Vesta, — 898 тысяч рублей.

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Volkswagen Golf

Надёжный и проверенный годами родоначальник класса пользовался популярностью ровно до того момента, пока компания Volkswagen не перестала продавать автомобиль в России. Но свежих машин, состояние которых вызывает радость, в России ещё много. За приличное авто седьмого поколения с пробегом до 80 тысяч километров придётся отдать больше миллиона рублей, но это всё равно меньше, чем стоимость нового Lada Vesta Sport.

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Infiniti FX

"Галоша", "Ботинок", "Финик" — как только не коверкали название этой машины российские водители. Но внедорожник Infiniti FX первого и второго поколения всё стерпел. Найти живой, неполоманный и целый по кузову автомобиль можно, но слова владельца в стиле "Клянусь расходом масла, он в порядке" лучше подкреплять полной проверкой. Второе поколение с "акульими" фарами и приятным внешним видом можно купить за миллион рублей или чуть меньше. Пробег такого внедорожника будет приближаться к 130–150 тысячам километров, однако при правильном обслуживании это будут лишь цифры на одометре. Машины первого поколения можно купить за 500–600 тысяч рублей, только их состояние будет заметно хуже.

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Suzuki Swift

Одна из самых удачных городских машин в истории. Небольшой двигатель, низкий расход, размеры и внешний вид как у Mini Cooper при вдвое меньшей цене — то, что нужно в современных условиях. Эти машины продают редко, а ездят на них в основном женщины. На вторичном рынке таких машин много — пробег и состояние разные. Хороший экземпляр можно найти меньше чем за 600 тысяч рублей.

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Jaguar XF

За грацию рестайлинговой кошки первого поколения придётся выложить от 700 тысяч рублей. За эти деньги в продаже есть только автомобили с большим объёмом — 4 литра и более. Примерно за миллион можно найти достойный автомобиль с пробегом в 80–120 тысяч километров, двухлитровым бензиновым или трёхлитровым дизельным двигателем. Внутри — всё в лучших британских традициях. Кожа, мультируль, фирменная "шайба" КПП и приятные сиденья.

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Volkswagen Passat СС

Не самая удачная с технической точки зрения, но одна из самых красивых машин Volkswagen в истории бренда. Все огрехи Passat CC первого (и второго) поколения (например, работа DSG) исправляются относительно недорого. Практически каждая машина оснащена по уровню премиума: кожаные кресла с вентиляцией, климат, анатомический руль, хорошая музыка. В продаже на вторичном рынке достойные внимания автомобили можно найти в диапазоне от 900 тысяч до одного миллиона рублей по стоимости.

Фото © Auto.ru

Lexus IS

Японский седан с двигателем 2,5 литра был популярен в России чуть меньше, чем БМВ третьей серии и "Мерседес" С-класса. Со временем продажи этого авто в нашей стране прекратились, но уцелевшие после лихачей и не особенно хорошего бензина машины всё ещё встречаются. О небольшом пробеге при бюджете в миллион рублей лучше забыть, но если автомобиль обслуживался правильно и не попадал в аварии, то образец с отметкой в 120–130 тысяч километров на одометре нужно брать.

Фото © Auto.ru

Ford Mustang

Легенда американского рынка и самый узнаваемый маслкар в мире. Mustang 5-го поколения, который выпускался в середине нулевых, был популярен и в России, но до 2021 года дожили далеко не все автомобили. Комфорта в стильном купе не так много, но вау-эффект в потоке будет точно обеспечен. При этом стоимость относительно целых подготовленных к поездкам машин варьируется от 850 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Фото © Auto.ru

Hyundai Equus

Один из премиальных "корейцев" на автомобильном рынке России. Продажи этой модели давно прекращены, но значительная часть этих автомобилей разошлась по государственным и коммерческим структурам. Equus часто называли "мерседесом для бедных", хотя по набору опций он мог дать фору даже самым породистым "немцам". Под капотом Equus — двигатель объёмом 3,4 литра и мощностью в 334 лошадиных силы. Налог на такую машину — 50 тысяч рублей в год, но о поломках можно практически забыть. Приличные экземпляры с пробегом чуть больше 80–90 тысяч километров встречаются на Auto.ru или Avito за 800–900 тысяч рублей. Автомобили с пятилитровыми моторами можно найти за 1,1 миллиона.

Фото © Auto.ru

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