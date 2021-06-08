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Стало известно о создании в России первого полноценного корабля-"невидимки"

Корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, уничтожать подводные лодки, обеспечивать защиту судов — и при этом быть крайне малозаметным.

8 июня, 02:56
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

В России строят первый корабль, который будет полностью выполнен в концепции "стелс", то есть станет максимально незаметным. Это новейший корвет проекта 20386 "Меркурий", сообщили РИА "Новости" два источника в судостроительной отрасли. Раньше на российских судах такие технологии применялись лишь частично. Теперь же сведут к минимуму число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.

"Корвет "Меркурий" станет первым кораблём ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка", — рассказал один из собеседников агентства.

СМИ: Новейший российский стелс-бомбардировщик выйдет в серийное производство к 2027 году

СМИ: Новейший российский стелс-бомбардировщик выйдет в серийное производство к 2027 году

Второй источник отметил, что планируется провести специальные испытания эффективности "стелс"-технологий "Меркурия". Корпус корвета полностью достроен, осталось сформировать надстройки корабля.

Корвет проекта 20386 "Меркурий" — корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. "Меркурий" заложили 28 октября 2016 года под названием "Дерзкий". Его передача флоту запланирована на 2022 год. Корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать защиту кораблей и судов от воздушных ударов с помощью зенитного ракетного комплекса, оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.

Какие технологии западные страны выкрали в СССР

Какие технологии западные страны выкрали в СССР

Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают первый однодвигательный сверхзвуковой истребитель-"невидимку". Самолёт будет иметь сниженную радиолокационную заметность, а его максимальная скорость полёта составит более двух скоростей звука.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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