Какие секретные технологии Запад выкрал в СССР Оглавление Охота за подлодками Самолёт с уникальной технологией Секрет советского инженера Уфимцева Катапульта Триплан Борьба технологий продолжается СССР обладал такими технологиями, которым до сих пор завидуют и Британия, и США, и Китай. В СССР было множество самых передовых разработок, которые США не только копировали, но и выманивали хитростью и даже воровали, когда подворачивалась такая возможность. 55473 55473 Военный палубный самолёт с вертикальным взлётом. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Shutterstock

1990-е годы и провал в образовании детей и студентов привели к тому, что молодёжь современной России знает чётко: в мире первые — США, а СССР, как и Россия, то ли заимствовал технологии у немцев, то ли воровал их с помощью своих разведчиков — в общем, всё было через пень-колоду. И с огромным удивлением вдруг обнаруживают, что в СССР были собственные разработки, за которыми охотились США.

Охота за подлодками

У СССР на вооружении появилась более совершенная система гидролокации. Фото © ТАСС / Н. Ерж

Только в XXI веке выяснилось, что Британия и США действительно украли у Советского Союза систему гидроакустики. Операция была разработана совместными усилиями этих двух государств и называлась Barmaid. Об этом в 2012 году написал Стюарт Преббл в книге "Секреты Conqueror: нерассказанная история самой известной британской подлодки". В операции была задействована британская субмарина Conqueror, которую сами англосаксы прозвали "Охотником за подлодками".

В 1970-х годах англосаксы забеспокоились — у СССР на вооружении появилась более совершенная, чем у них, система гидролокации. Эта была отдельная станция, которую буксировало за собой разведывательное судно. В августе 1982 года на западе было решено украсть у СССР эту систему. Для этого на нос подлодки Conqueror было прикреплено режущее устройство.

Операция была проведена в Баренцевом море. Ночью Conqueror подплыла к советскому судну, перерезала трос и отбуксировала гидроакустическую станцию на базу, а оттуда на самолёте станция была доставлена в исследовательский центр в США. Документы об операции были уничтожены, однако на её след наткнулся режиссёр Стюарт Преббл. Он же беседовал с членами экипажа подлодки Conqueror и убедился, что кража была осуществлена на самом деле.

Самолёт с уникальной технологией





В начале 1990-х годов наивные конструкторы КБ Яковлева обратились к "дружественным" американцам с просьбой финансово поддержать перспективную разработку военного палубного самолёта с вертикальным взлётом Як-141. СССР находился перед распадом, денег в доведённой до краха стране не было.

Пользуясь правовой безграмотностью специалистов, американцы тут же заключили контракт, по которому "приватизировали" большую часть технических разработок советских инженеров. И правда, зачем тратить деньги на разработки, когда можно просто присвоить то, что уже сделано другими?

Разработка Як-141 была завершена, но очень скоро у США появился новенький военный самолёт F-35, который многими деталями подозрительно напоминал наш Як-141. Например, у "Фантома" оказалась такая же комбинированная силовая установка, соединявшая в себе подъёмно-маршевый двигатель и подъёмный вентилятор, способный поворачиваться на 95 градусов. Если это не прямое "заимствование", то что же это такое?

Секрет советского инженера Уфимцева

Самолёт-невидимка F-117. Фото © Getty Images / aviation-images.com / Universal Images Group

А вот тут СССР просто "прошляпил". Изобретателем технологии, позволяющей самолётам оставаться невидимыми для радиолокаторов, был советский инженер Пётр Уфимцев. Однако в СССР его изобретения сочли бесперспективными и даже не засекретили. Учёный публиковал статью об изобретении в одном из научных советских журналов.

В те времена ЦРУ тщательно проверяло все научные статьи, выходящие в СССР. Информация о технологии "стелс" попалась на глаза переводчику Денису Оверхользеру, который работал в авиационном концерне Lockheed Martin. Через несколько лет в США появился самолёт-невидимка F-117.

Катапульта

Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

В середине 1990-х годов на научно-производственное предприятие "Звезда" пожаловала делегация из США. Американцев интересовала катапульта К-36ДМ, которой были оборудованы советские, а затем и российские военные самолёты: МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-24, Су-34, Ту-160. Её действие американцы могли наблюдать на авиасалоне Ле Бурже во Франции, где потерпел крушение наш истребитель МиГ-29. Лётчик Анатолий Ковчура уцелел, хотя катапультировался из самолёта на очень низкой высоте — всего 80 метров. Ковчура отделался ушибами, но остался жив, а сама система весьма заинтересовала наших "заокеанских партнёров" — они поняли, что она на голову превосходит все американские аналоги.

Со "Звездой" договориться о покупке систем катапультирования не удалось, однако очевидно, что американцы каким-то другим способом смогли получить документацию по катапульте. В модификациях американской катапульты ACES-2, которую стали выпускать после 1995 года, были применены изобретения, использовавшиеся в нашей разработке. Кто-то может сказать, что это произошло уже в России, однако сама катапульта была разработана ещё в СССР — инцидент с Ковчурой произошёл в 1989 году.

Триплан





До боли похож американский транспортный самолёт StratoLaunch на наш триплан "Геракл" ("Молния-1000"), который был разработан советским конструктором Глебом Лозино-Лозинским и по размерам был сопоставим с "Мрией" — Ан-225, крупнейшим в мире транспортным самолётом, — но мог нести на 200 тонн больше — 450 тонн против 250 тонн соответственно. Правда, в СССР проект не был доведён до конца. А вот американцы, вполне очевидно, использовали советские наработки при строительстве своего триплана.

Stratolaunch-351 имеет практически такие же характеристики и может нести такие же типы грузов. Советские корни у американского самолёта отмечал и военный эксперт Алексей Леонков. Правда, полностью реализовать советскую задумку американцы не смогли — их Stratolaunch поднимает в воздух только 340 тонн.

Борьба технологий продолжается

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Это лишь верхушка айсберга. На самом деле промышленный шпионаж действовал довольно масштабно. Другое дело, что доказать ущерб было сложно, да в СССР и не пытались это делать. Так, например, США много лет подряд без всякой лицензии производили у себя автоматы Калашникова и снабжали ими террористов в разных странах.

Они и сейчас пытаются сделать то же самое, используя наработки России в стрелковом оружии. Так, в 2018 году Пентагон объявил конкурс на производство российского стрелкового оружия — пулемётов Калашникова и "Утёс". Причём производителям предлагалось находить чертежи оружия самостоятельно, то есть посредством шпионажа. Россия предложила американцам обратиться за чертежами официально, в противном случае пригрозила судом.

Есть примеры современного шпионажа и в медицине. Например, нижегородский завод по производству искусственных хрусталиков "Репер-НН" уличил в краже технологий американский концерн Bausch & Lomb. Российская компания пыталась в суде доказать мошенничество, подкуп и промышленный шпионаж, которые совершила американская сторона.

Авторы Майя Новик