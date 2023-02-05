5 предметов из СССР, за которые просят бешеные деньги на аукционах Оглавление Штофы Графины и бутылки Тарелки Подарочные стопки Солонки Для одних предметы советской кухни — источник ностальгии, а для других — источник дохода, ведь в старом буфете бабушки можно найти настоящие сокровища. 455019 455019 Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Штофы

В СССР была особая культура подарков. Её частью были штофы — керамические, фарфоровые или металлические ёмкости для спиртного, которые часто дополнялись рюмками или фужерами. Во многих семьях штофы никогда не использовались по назначению, а играли роль декора, украшали жильё. Большая часть из них стоит недорого — буквально до полутора тысяч рублей. Но встречаются среди этих ёмкостей и ценные экземпляры.

Штоф "Петух", стекло Мальцова, Гусевской хрустальный завод, царская Россия до 1917 года. Фото © Auction.ru

Например, за штоф 1968 года Ленинградского фарфорового завода, который когда-то был наполнен армянским коньяком "Арарат", на аукционах просят от десяти тысяч рублей. Возможно, такая цена обусловлена тем, что штоф выпустили к юбилейной дате основания Еревана — 2750 лет. То есть на цену предмета влияет ещё и история, с ним связанная. Чуть больше, около 15 тысяч, можно просить за штоф середины XX века, выпущенный в редком дизайне — в виде снопа колосьев, перевязанных красным кушаком.

Штоф из серебра с бокалами Московской ювелирной фабрики в восточном стиле середины 1920-х годов прошлого века на аукционе будет стоить уже 50 тысяч. Штоф в виде колхозника на свинье 1970-х годов оценивают в 70 тысяч рублей.

Ещё дороже ценят свои штофы обладатели дореволюционных предметов. Например, стеклянный штоф 1917 года фабрики Мальцова с красным петухом на пробке оценивается уже в 100 тысяч рублей. А бутылка в серебре с шестью серебряными рюмками на подносе с клеймом Петербургского пробирного управления стоит больше миллиона рублей. Причина такой высокой цены не только в том, что на изделие ушёл почти килограмм серебра высокой пробы, но и в безупречной аукционной истории предмета: этот штоф был вывезен во времена революции во Францию и дважды продан на аукционах Европы. То есть в его подлинности коллекционеры не сомневаются. Разумеется, найти такую вещь в буфете своей прабабки — это настоящее везение. Чаще там всё-таки бывают более неприметные вещи.

Графины и бутылки

Хрустальный графин. Фирма Ф.А. Лорие, мастер Е. Черятов, 1908–1917 гг. Фото © Sov-art.ru

Например, советские графины или агитационные бутылки. Конечно, разделение ёмкостей на штофы и графины весьма условное. Штофы могли делать из стекла, а в графины наливать спиртное. Однако в СССР чаще всего в графинах была обычная вода, а сам предмет был обязательным атрибутом кабинета советского чиновника: мало ли кому из посетителей плохо станет. Да и самому водички тоже иногда полезно хлебнуть.

Этот предмет, изготовленный в первой половине XX века, антиквары оценивают довольно высоко — до 10 тысяч рублей, а особо редкие экземпляры — до 40 тысяч рублей. Хрустальные изделия из города Гусь-Хрустальный, созданные в середине XX века, стоят до 50 тысяч. А довольно невзрачный для несведущего человека хрустальный графин с серебряной пробкой, изготовленный в дореволюционной Москве мастером Егором Черятовым, может оцениваться уже в 850 тысяч рублей.

Не стоит выбрасывать и бутылки советского производства, среди них могут оказаться настоящие драгоценности. Например, за бутылку, изготовленную около 1920 года в Петрограде по плакату "Окон РОСТА" художника Владимира Лебедева "Работать надо — винтовка рядом", на аукционах просят до 120 тысяч рублей. А, казалось бы, обычная бутылка 1967 года, изготовленная в честь 50-летия советской власти, может принести от 5 до 15 тысяч рублей.

Тарелки

Тарелка "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка", 1939 год. СССР, Конаковский фаянсовый завод им. М.И. Калинина (Конаково). 1930-е. Фото © Litfund.ru

Но настоящий Клондайк для коллекционеров — это тарелки. Причём не факт, что самый дорогой экземпляр будет самым красивым. Всё дело в состоянии предмета и в его редкости. Даже единичные тарелки дореволюционного периода могут принести от 3 до 30 тысяч рублей.

Наибольшую ценность среди тарелок советского периода представляют довоенные изделия с различными видами пропаганды. Например, за образец с надписью "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка" 1939 года, произведённый на заводе имени Калинина, антиквары просят 45 тысяч рублей. Дулевская тарелка 1930-х годов с видом Кремля оценивается в 75 тысяч рублей. А некоторые особо редкие виды производства ЛФЗ 1920 года стоят больше 100 тысяч рублей.

В 2021 году советская агитационная тарелка поставила своеобразный рекорд на одном из аукционов Европы. Её продали за 402 тысячи евро. Эту тарелку изготовили в 1927 году на ЛФЗ, расписал её художник Алексей Воробьевский. По краю изделия шёл растительный орнамент, а в центре был изображён индустриальный пейзаж, над которым реяла алая звезда с надписью "10 лет СССР".

Но, конечно, не все агитационные тарелки стоят так дорого. Например, тарелка "Пионеры", выпущенная в 1930-х годах, стоит всего пять-семь тысяч рублей. А наборы обычных дореволюционных тарелок мастерской Кузнецова — от 12 до 20 тысяч рублей.

Подарочные стопки

Стопка из собственного сервиза дворца "Коттедж" с монограммой "За веру, царя и Отечество", Россия, Императорский стеклянный завод (ИСЗ), 1827–1829. Фото © Litfund.ru

Иногда доход могут принести и совершенно неприметные, небольшие вещи, например стопки. Кто бы мог подумать, что крохотная гранёная трактирная стопка, так похожая на стопки позднего СССР, но только работы мастерской Мальцова в дореволюционный период, теперь стоит 15 тысяч рублей. Трофейная стопка, привезённая каким-то офицером с русско-японской войны, стоит около 10 тысяч.

Цена серебряных дореволюционных стопок доходит до 40 тысяч. Набор из четырёх стеклянных стопок Императорского стеклянного завода стоит уже больше 50 тысяч рублей. Редкий образец "За веру, царя и Отечество" оценивается в 48 тысяч рублей. Ещё дороже стоят стопки, имеющие историю. Например, за стопку, которую во время Первой мировой войны подарили некоей графине Ржишевской от персонала военного госпиталя, сейчас хотят 100 тысяч.

За наградную стопку 1904 года с надписью "III приз за пулевую стрельбу" просят 75 тысяч. Примерно столько же стоит стопка со впаянной ювелиром в донышко царской монетой 1895 года. Внутри неё оказывался лик нового государя Российской империи Николая II, а на донышке оказывался двуглавый имперский орёл. В 10–12 тысяч оцениваются стеклянные стопки-неваляшки.

Интересно, что советские серебряные стопки с эмалью второй половины XX века стоят недорого и могут принести владельцу от четырёх до шести-восьми тысяч рублей. Цена самых редких экземпляров доходит до 40 тысяч. Набор из крохотных серебряных стопок позднего СССР стоит от 20 до 50 тысяч рублей, а цена стопок из тех же материалов, но изготовленных в XIX веке, может достигать уже 200 тысяч рублей.

Солонки

Винтажные солонки. Агитация. Фото © "Авито"

Увы, но солонки времён СССР производились в больших масштабах, поэтому их цена невелика — буквально от 40 рублей до трёх тысяч (в зависимости от редкости, материала и полноты набора). Некоторые экземпляры из фарфора выставляются на аукционах по 10 тысяч, но тут же рядом могут быть подобные лоты, начинающиеся от 300 рублей. За полный набор из соусницы, солонки, перечницы из классического советского гранёного стекла (такие стояли, кажется, в каждом заведении советского общепита) просят всего 400–500 рублей. Больше ценятся довоенные фарфоровые солонки с советской агитацией, их оценивают в 10–12 тысяч. Изделия ювелирных фабрик позднего СССР стоят 14–16 тысяч.

Стоимость дореволюционного предмета из серебра может доходить до 100 тысяч. Часто на аукционах встречается российская солонка в виде трона, на спинке которого красуются различные надписи вроде "Без соли и хлеба половина обеда". В зависимости от состояния, материала и производителя образчик может обойтись покупателю от 10 до 200 тысяч рублей. А серебряный российский набор из солонки и перечницы в виде пасхальных яиц был однажды продан за 44 000 долларов.

Авторы Майя Новик