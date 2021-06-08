Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали за разведение костра для шашлыка на берегу реки, об этом он сам сообщил в своём аккаунте в "Инстаграме". Руководитель республики опубликовал и фото того самого костра, и его последствия — постановление о штрафе в 3000 рублей.

"Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно! Сейчас становится теплее. Надеюсь, ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих", — такой надписью снабдил свой пост глава Бурятии.

Из документа становится понятно, что наказали главу региона за разведение костра и использование открытого огня вне специально отведённого и оборудованного для этого места в период действия особого противопожарного режима. Подписчики разошлись во мнениях, кто-то написал под публикацией: "Ничего позорного не вижу, честно признался, что может быть с каждым". Другие выразили сомнение в подлинности, написав, что это "какая-то пиар-кампания", но в основном все сошлись на мнении, что "перед законом все равны".