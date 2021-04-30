С 1 мая запретят жарить шашлыки на природе: за что можно получить штраф и как его избежать

С 1 мая в Московской области вводится особый противопожарный режим. Это значит, что любителей шашлыков ждут новые запреты. Лайф выяснил, где запрещено жарить мясо и в каких ситуациях за пикник могут оштрафовать.

Существует много ситуаций, при которых пикник может обернуться штрафом. Например, категорически запрещается жарить мясо на балконе, рядом с детскими учреждениями, во дворе жилого дома, в лесу, если речь не идёт об оборудованной площадке. Также нельзя разводить огонь рядом с трассами и дорогами, на особо охраняемой природной территории.

— Нельзя жарить мясо в парках и на берегу водоёмов, если там нет специально оборудованных площадок. Можно получить штраф, если рядом с вами нет лопаты, ведра, ёмкости с песком, а также если рядом с вами нет отдельной ёмкости для сбора углей, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Юрий Телегин.

Он пояснил, что под специально обустроенной площадкой понимается место, свободное от кустов, деревьев и травы в радиусе не менее двух метров. Там должен быть информационный щит, а также противопожарный инвентарь (лопата, ведро, ёмкость с песком). Кроме того, должны быть отдельные ёмкости для сбора мусора и углей.

За нарушение режима грозит административный штраф от двух до четырёх тысяч рублей для простых граждан. Для должностных лиц он составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

В МЧС предупредили, что с 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим. Спасатели и добровольцы уже проводят рейды в поисках нарушителей.

Во время особого противопожарного режима нельзя разводить открытый огонь. Это касается даже своего приусадебного участка. Нельзя сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Есть исключения. Если погода безветренная, то можно пожарить шашлык около участка. Правда, мангал должен быть стационарным. Он должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров от зданий. При этом необходимо очистить от мусора площадь в радиусе двух метров от мангала. Более того, под рукой всегда должны быть средства для тушения пожара. К примеру, песок.

Юрий Телегин пояснил: чтобы понять, где же можно пожарить мясо, не опасаясь штрафа, следует обращаться к актам администраций городских округов Подмосковья. В каждом городе могут быть свои нюансы. Обычно в городских документах определяют перечень мест общего пользования, в которых разрешено использование открытого огня для приготовления пищи. Во всех иных местах такие действия будут считаться нарушением.

— Костёр считается разведённым с момента появления открытого пламени на предназначенных для возгорания материалах. Если пламени нет, то нет и правонарушения, — уточнил член Ассоциации юристов России, управляющий партнёр ООО "Евразийская юридическая ассоциация "Сенатор" Василий Данилов.

Он обращает внимание, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах наступает административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 1500 до 1 000 000 рублей. Крупные суммы придётся заплатить тем, по чьей вине был нанесён ущерб лесу. Случались ситуации, когда пикник заканчивался пожаром.

— Нарушение правил пожарной безопасности может также привести к серьёзным последствиям и может содержать состав преступления, предусмотренный статьёй 261 УК РФ. Она предусматривает ответственность в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет, — предупредил Василий Данилов.

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