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СМИ: Белый дом упрекнул Киев в неверном понимании слов Байдена о НАТО

По данным американского издания, власти Украины выдали желаемое за действительное в вопросе о возможности членства в альянсе.

8 июня, 03:47
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Власти Украины неверно истолковали слова президента США Джо Байдена в его телефонном разговоре с лидером республики Владимиром Зеленским. Как пишет портал Axios, речь о словах по поводу перспективы членства Украины в НАТО — больной для Киева темы.

В Совете национальной безопасности Белого дома изданию пояснили, что офис президента Украины и администрация президента США "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам телефонного разговора. По версии Киева, Байден "подчеркнул... важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО". В то же время Вашингтон не подтверждает, что Байден говорил такое.

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По версии источника Axios, "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку". В новой версии от украинских властей теперь говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе". В СНБ отказались комментировать, поддерживает ли Байден идею представить Киеву такой план.

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский отчаянно попросил принять Украину в НАТО. Он считает, что на кону независимость республики.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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