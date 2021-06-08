СМИ: Белый дом упрекнул Киев в неверном понимании слов Байдена о НАТО

Власти Украины неверно истолковали слова президента США Джо Байдена в его телефонном разговоре с лидером республики Владимиром Зеленским. Как пишет портал Axios, речь о словах по поводу перспективы членства Украины в НАТО — больной для Киева темы.

В Совете национальной безопасности Белого дома изданию пояснили, что офис президента Украины и администрация президента США "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам телефонного разговора. По версии Киева, Байден "подчеркнул... важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО". В то же время Вашингтон не подтверждает, что Байден говорил такое.

По версии источника Axios, "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку". В новой версии от украинских властей теперь говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе". В СНБ отказались комментировать, поддерживает ли Байден идею представить Киеву такой план.