Сброс воды на Красноярской ГЭС решили не увеличивать
Ранее местных жителей предупредили об угрозе подтопления. Обстановку с паводками в крае в МЧС называли напряжённой.
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Власти Красноярского края приняли решение отказаться от идеи увеличения сброса воды с Красноярской ГЭС на 500 кубометров. Такое решение приняли по согласованию с Енисейским бассейновым управлением.
Как пишет "Красноярск онлайн", водосброс на уровне семи тысяч кубометров сохранится до 11 июня. Теперь это позволит не превышать критическую отметку водосброса в восемь тысяч кубометров в секунду.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Тулуне Иркутской области из-за угрозы подтопления.
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