Сброс воды на Красноярской ГЭС решили не увеличивать

Власти Красноярского края приняли решение отказаться от идеи увеличения сброса воды с Красноярской ГЭС на 500 кубометров. Такое решение приняли по согласованию с Енисейским бассейновым управлением.

Как пишет "Красноярск онлайн", водосброс на уровне семи тысяч кубометров сохранится до 11 июня. Теперь это позволит не превышать критическую отметку водосброса в восемь тысяч кубометров в секунду.