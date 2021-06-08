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Сброс воды на Красноярской ГЭС решили не увеличивать

Ранее местных жителей предупредили об угрозе подтопления. Обстановку с паводками в крае в МЧС называли напряжённой.

8 июня, 04:26
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Власти Красноярского края приняли решение отказаться от идеи увеличения сброса воды с Красноярской ГЭС на 500 кубометров. Такое решение приняли по согласованию с Енисейским бассейновым управлением.

Как пишет "Красноярск онлайн", водосброс на уровне семи тысяч кубометров сохранится до 11 июня. Теперь это позволит не превышать критическую отметку водосброса в восемь тысяч кубометров в секунду.

Жителей Красноярска предупредили об угрозе подтопления из-за сброса воды с ГЭС

Жителей Красноярска предупредили об угрозе подтопления из-за сброса воды с ГЭС

Ранее режим повышенной готовности ввели в Тулуне Иркутской области из-за угрозы подтопления.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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