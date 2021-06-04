Жителей Красноярска предупредили об угрозе подтопления из-за сброса воды с ГЭС
По оценке МЧС, уровень воды на реке Енисей поднимется в пределах 4,5 метра.
В связи с увеличением сброса воды на Красноярской ГЭС уровень воды на реке Енисей в пригороде Красноярска может повыситься до 400–450 см. Подтопление грозит пониженным участкам местности, расположенным по берегам водной артерии, говорится на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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"Обстановка по краю остаётся напряжённая. Сбросы воды на Красноярской ГЭС увеличиваются. Уровень воды на реке Енисей поднимется в пределах 4,5 метра", — рассказал специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Роман Донцев.
Мониторить обстановку помогают беспилотники. Всего в ликвидации последствий паводка в крае участвует 95 человек, 50 единиц техники и беспилотных летательных аппаратов. В готовности к реагированию в случае ухудшения находится более 350 человек и восемь единиц техники. В садовое общество "Ветеран" Берёзовского района прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также краевые спасатели для оповещения населения и оказания помощи дачникам в эвакуации имущества.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Тулуне Иркутской области из-за угрозы подтопления.
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