Жителей Красноярска предупредили об угрозе подтопления из-за сброса воды с ГЭС

В связи с увеличением сброса воды на Красноярской ГЭС уровень воды на реке Енисей в пригороде Красноярска может повыситься до 400–450 см. Подтопление грозит пониженным участкам местности, расположенным по берегам водной артерии, говорится на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Мониторить обстановку помогают беспилотники. Всего в ликвидации последствий паводка в крае участвует 95 человек, 50 единиц техники и беспилотных летательных аппаратов. В готовности к реагированию в случае ухудшения находится более 350 человек и восемь единиц техники. В садовое общество "Ветеран" Берёзовского района прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также краевые спасатели для оповещения населения и оказания помощи дачникам в эвакуации имущества.