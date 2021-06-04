Умер отец футболиста Павла Мамаева
Похороны Константина Мамаева состоятся в субботу, 5 июня.
Скончался отец полузащитника "Ростова" Павла Мамаева — Константин. Об этом сообщила в "Инстаграме" бывшая жена футболиста Алана Мамаева.
"Вчера ушёл из жизни папа Паши… Завтра состоятся похороны. Светлая память, скорбим", — написала Алана.
К записи она прикрепила совместную фотографию игрока с отцом.
Мамаев выступает за "Ростов" с марта 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за команду 13 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал результативную передачу.
Ранее футболист выступал за "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". В составе сборной России он провёл 15 матчей.
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