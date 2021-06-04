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Умер отец футболиста Павла Мамаева

Похороны Константина Мамаева состоятся в субботу, 5 июня.

4 июня, 12:15

Скончался отец полузащитника "Ростова" Павла Мамаева — Константин. Об этом сообщила в "Инстаграме" бывшая жена футболиста Алана Мамаева.

"Вчера ушёл из жизни папа Паши… Завтра состоятся похороны. Светлая память, скорбим", написала Алана.

К записи она прикрепила совместную фотографию игрока с отцом.

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Мамаев выступает за "Ростов" с марта 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за команду 13 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал результативную передачу.

Ранее футболист выступал за "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". В составе сборной России он провёл 15 матчей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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