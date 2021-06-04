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Черчесов рассказал, кто будет основным вратарём сборной России на Евро-2020

Турнир для нашей команды стартует 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге.

4 июня, 11:17
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил журналистам, что основным вратарём команды на Евро-2020 будет Антон Шунин.

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"Мы рассчитываем на всех вратарей. Другое дело, что Шунин — наш номер один и он готовится к чемпионату Европы как основной", — отметил Черчесов.

Главный тренер сборной также заметил, что во время матча с Польшей свой шанс получил Матвей Сафонов, который восстановился после травмы и находится в хорошей форме.

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Напомним, первый матч на Евро-2020 наша сборная проведёт 12 июня против команды Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. До этого подшефные Черчесова проведут контрольный матч с Болгарией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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