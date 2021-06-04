Черчесов рассказал, кто будет основным вратарём сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил журналистам, что основным вратарём команды на Евро-2020 будет Антон Шунин.

"Мы рассчитываем на всех вратарей. Другое дело, что Шунин — наш номер один и он готовится к чемпионату Европы как основной", — отметил Черчесов.

Главный тренер сборной также заметил, что во время матча с Польшей свой шанс получил Матвей Сафонов, который восстановился после травмы и находится в хорошей форме.