"Изменить систему": Обама рассказал об участии дочерей в протестах BLM
По мнению бывшего американского президента, у молодёжи цель глубже, чем просто "поднять шум".
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Дочери бывшего президента США Барака Обамы принимали участие в протестах под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"), организованных после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами.
"Я всегда беспокоюсь об их физической безопасности, такова природа отцовства", — отметил Обама в интервью CNN.
Экс-президент США уверен, что его дочери отчётливо понимают разницу между добром и злом. Он также полагает, что нынешняя молодёжь не просто выходит на протесты, чтобы поднять шум, а действительно хочет "изменить систему".
Напомним, Джордж Флойд погиб в мае 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы, начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
В этом году экс-полицейский Шовин по решению присяжных был признан виновным в убийстве афроамериканца. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Семья Флойда с радостью восприняла данное решение. Вердикт по делу бывшего стража порядка будет оглашён 16 июня.
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