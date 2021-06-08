Дочери бывшего президента США Барака Обамы принимали участие в протестах под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"), организованных после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами.

"Я всегда беспокоюсь об их физической безопасности, такова природа отцовства", — отметил Обама в интервью CNN.