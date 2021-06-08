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Впервые за 20 лет в США одобрили новое лекарство от болезни Альцгеймера

По версии производителя, новый препарат в сочетании с изменением образа жизни может помочь пациентам, у которых заболевание выявили на ранней стадии.

8 июня, 05:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Управление по санитарному надзору (FDA) за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование нового препарата Aduhelm для лечения ранней болезни Альцгеймера. Препарат разработан компанией Biogen.

"Впервые за 20 лет получил одобрение новый метод лечения болезни Альцгеймера", — сказал доктор Бабак Туси из Кливлендской клиники в беседе с ABC News.

Как отмечается, Aduhelm замедляет снижение когнитивных функций у пациентов с ранней деменцией. Он разрушает белок, который формирует в мозгу человека бляшки, повреждающие клетки. По версии производителя, препарат в сочетании с изменением образа жизни может помочь пациентам, у которых заболевание на ранних стадиях.

FDA обязало Biogen провести дополнительное клиническое исследование, чтобы ещё раз подтвердить обоснованность своих выводов. Ведомство оставило за собой право отозвать препарат. А пока пациенты с болезнью Альцгеймера будут иметь доступ к новому препарату.

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Ранее вакцину от Pfizer и BioNTech заподозрили в провоцировании болезни Альцгеймера. Препарат одобрили в США по ускоренной программе, не проводя никаких дополнительных проверок и тестов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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