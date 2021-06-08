На Сахалине полиция проверяет инцидент с мужчиной, которого сбили и увезли в багажнике. Видео © Instagram / @sakhalin_chp

На Сахалине полиция проверяет инцидент с мужчиной, которого ночью сбили двое неизвестных на машине, затем нанесли ему телесные повреждения, запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание SKR.SU. Отмечается, что это произошло около 12 часов ночи в Александровске-Сахалинском.

Случившееся попало на видео. На кадрах видно, что двое мужчин переносят человека с дороги в багажник, при этом жертва практически не сопротивляется. Вероятно, пострадавший находится без сознания. В определённый момент рядом с ними останавливается автомобиль. Как сообщают очевидцы, попытка постороннего вмешаться в ситуацию чуть не закончилась для него плачевно.

В итоге неизвестные садятся в машину и уезжают. В УМВД РФ по региону уточнили, что обращений по данному случаю не поступало, однако сотрудники полиции проводят проверку, выявив видео в соцсетях.