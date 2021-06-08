На случай угрозы вооружённого конфликта в Белоруссии должно быть собственное производство стрелкового оружия. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь своё", — передаёт его слова БелТА.

Для организации массового производства такого оружия Белоруссии будет полезен опыт России, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Москва не будет против того, что Минск по российским технологиям будет разворачивать разработки.