"Всякое может случиться": Лукашенко поручил наладить в Белоруссии собственное производство стрелкового оружия
При организации этой инициативы Минск может учесть опыт России, подчеркнул глава республики. По его словам, соседняя страна не будет против.
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
На случай угрозы вооружённого конфликта в Белоруссии должно быть собственное производство стрелкового оружия. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь своё", — передаёт его слова БелТА.
Для организации массового производства такого оружия Белоруссии будет полезен опыт России, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Москва не будет против того, что Минск по российским технологиям будет разворачивать разработки.
Ранее Лукашенко рассказал, как может измениться Конституция Белоруссии. По словам белорусского лидера, корректировки в главный закон страны могут внести в части распределения властных полномочий.
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