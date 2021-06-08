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"Всякое может случиться": Лукашенко поручил наладить в Белоруссии собственное производство стрелкового оружия

При организации этой инициативы Минск может учесть опыт России, подчеркнул глава республики. По его словам, соседняя страна не будет против.

8 июня, 10:36
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

На случай угрозы вооружённого конфликта в Белоруссии должно быть собственное производство стрелкового оружия. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь своё", — передаёт его слова БелТА.

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Для организации массового производства такого оружия Белоруссии будет полезен опыт России, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Москва не будет против того, что Минск по российским технологиям будет разворачивать разработки.

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Ранее Лукашенко рассказал, как может измениться Конституция Белоруссии. По словам белорусского лидера, корректировки в главный закон страны могут внести в части распределения властных полномочий.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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