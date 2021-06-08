Вечеринка в петербургском пирсинг-салоне закончилась смертью двух тусовщиков от передозировки

Вечеринка в помещении пирсинг-салона в Санкт-Петербурге закончилась массовой передозировкой наркотиков, в результате чего два молодых человека умерли. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Оказалось, что компания из шести молодых людей собралась отпраздновать 25-летие хозяина салона. В качестве угощения гости употребляли наркотические вещества. В результате два гостя тусовки скончались. Как уточняет "Мойка", это 23-летний житель Сочи и 30-летний житель Вологодской области. Признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было.

Остальных участников вечеринки задержала полиция. Это 25-летний арендатор помещения и три девушки в возрасте 17, 18 лет и 21 года. На них составлены административные протоколы по статье о потреблении наркотических средств. Они были опрошены и отпущены.