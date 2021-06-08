Байдену посоветовали пойти на сделку с Путиным

Президенту США Джо Байдену следует пойти на сделку с российским лидером Владимиром Путиными, так как конфронтация с Москвой вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение РФ и КНР несёт угрозу Америке. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии. — Прим. Лайфа) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", — отметил эксперт.