Байдену посоветовали пойти на сделку с Путиным
Американский и российский президенты прежде всего должны договориться о невмешательстве в выборы и запрете "операций" в киберпространстве, уверен политический обозреватель.
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP
Президенту США Джо Байдену следует пойти на сделку с российским лидером Владимиром Путиными, так как конфронтация с Москвой вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение РФ и КНР несёт угрозу Америке. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии. — Прим. Лайфа) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", — отметил эксперт.
Бэндоу подчеркнул, что прежде всего Россия и США должны договориться о невмешательстве в выборы, а также о запрете "операций" в киберпространстве. Кроме того, этих же принципов следует придерживаться и европейским странам. В числе важных условий эксперт назвал прекращение расширения НАТО: США должны пообещать, что в списке членов альянса не появятся Грузия и Украина, подчеркнул Бэндоу.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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