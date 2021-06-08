В посёлке в Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы радиации

Режим повышенной готовности объявлен в деревне Кузьмолово Ленинградской области из-за риска радиационной опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства. Решение было принято из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия".

"Режим повышенной готовности введён в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность", — пояснил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

По словам чиновника, превышений радиационного фона не фиксируется и объект не представляет угрозы населению.

В самом Санкт-Петербурге тоже проверили радиационный фон из-за обстановки в деревне Кузьмолово. По последним данным, никаких отклонений нет, а показатели радиационной безопасности в городе соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей.

"Радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено", — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные создали материал для защиты от радиации, который втрое эффективнее существующих. Речь идёт о специальных стёклах для защиты персонала на предприятиях ядерной промышленности и в медицинских учреждениях. Специалисты исследовали новый состав, и его противорадиационные характеристики оказались даже лучше, чем у бетона и свинца.