НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В посёлке в Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы радиации

Власти уверяют, что эти меры носят превентивный характер: мол, это необходимо из-за смены собственника местного радиационного комплекса.

8 июня, 10:22

Фото © Shutterstock

Режим повышенной готовности объявлен в деревне Кузьмолово Ленинградской области из-за риска радиационной опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства. Решение было принято из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия".

"Режим повышенной готовности введён в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность", — пояснил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

"Уровень радиации контролируется": СБУ рассекретила документы КГБ о чернобыльской аварии

"Уровень радиации контролируется": СБУ рассекретила документы КГБ о чернобыльской аварии

По словам чиновника, превышений радиационного фона не фиксируется и объект не представляет угрозы населению.

В самом Санкт-Петербурге тоже проверили радиационный фон из-за обстановки в деревне Кузьмолово. По последним данным, никаких отклонений нет, а показатели радиационной безопасности в городе соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей.

"Она слабозагрязнённая": Академик РАН оценил планы властей Японии сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"

"Она слабозагрязнённая": Академик РАН оценил планы властей Японии сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"

"Радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено", — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные создали материал для защиты от радиации, который втрое эффективнее существующих. Речь идёт о специальных стёклах для защиты персонала на предприятиях ядерной промышленности и в медицинских учреждениях. Специалисты исследовали новый состав, и его противорадиационные характеристики оказались даже лучше, чем у бетона и свинца.

Кстати, учёные подсчитали дозы облучения, получаемые пассажирами самолётов. Оказалось, что за 12–15 воздушных путешествий человек может превысить годовую норму радиации.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На новом памятнике Александру III исправили ошибку с орденом

6 июня, 10:09

"Сегодня мой второй день рождения": На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины

вчера в 20:53

"Буду бороться дальше": Мать погибшей студентки МГИМО оспорит приговор сыну экс-премьера Дагестана

сегодня в 10:58

Не парься, школьник, начинай мечтать: Родители поздравили читинских выпускников зажигательным панк-клипом на песню "КиШ"

сегодня в 11:31

Новый главный тренер "Ромы" Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Зенита"

сегодня в 11:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1