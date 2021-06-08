В посёлке в Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы радиации
Власти уверяют, что эти меры носят превентивный характер: мол, это необходимо из-за смены собственника местного радиационного комплекса.
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Режим повышенной готовности объявлен в деревне Кузьмолово Ленинградской области из-за риска радиационной опасности. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства. Решение было принято из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия".
"Режим повышенной готовности введён в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность", — пояснил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.
По словам чиновника, превышений радиационного фона не фиксируется и объект не представляет угрозы населению.
В самом Санкт-Петербурге тоже проверили радиационный фон из-за обстановки в деревне Кузьмолово. По последним данным, никаких отклонений нет, а показатели радиационной безопасности в городе соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей.
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"Радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено", — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные создали материал для защиты от радиации, который втрое эффективнее существующих. Речь идёт о специальных стёклах для защиты персонала на предприятиях ядерной промышленности и в медицинских учреждениях. Специалисты исследовали новый состав, и его противорадиационные характеристики оказались даже лучше, чем у бетона и свинца.
Кстати, учёные подсчитали дозы облучения, получаемые пассажирами самолётов. Оказалось, что за 12–15 воздушных путешествий человек может превысить годовую норму радиации.
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