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"На кого руку поднял? Я тебе устрою!": В Сочи злостный нарушитель ПДД устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей

В отношении мужчины, обматерившего стражей порядка, составили шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством при отсутствии прав. Его арестовали на 12 суток.

8 июня, 10:16

В Сочи лихой водитель устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей. Видео © LIFE

В Сочи сотрудникам ДПС пришлось организовать погоню, чтобы остановить водителя "мерседеса", который опасно маневрировал и создавал ситуации, угрожающие жизни и здоровью окружающих (в частности, выезжал на встречную полосу). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В распоряжении Лайфа оказались записи, на которых запечатлены погоня и задержание. На кадрах видно, что белый автомобиль нарушителя ПДД движется намного быстрее остальных участников движения. Мужчина, находившийся за рулём иномарки, не реагировал на требования правоохранителей, а остановить его удалось лишь после того, как полицейская машина перегородила путь.

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"При задержании мужчина отказался предъявить полицейским документы на право управления транспортным средством, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отталкивал старшего инспектора ДПС. Госавтоинспекторы доставили 30-летнего уроженца соседней республики в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении пресс-службы.

На кадрах видно, как во время задержания мужчина корчил из себя важную персону и кичился авторитетом, который, по его мнению, может спасти от правосудия. Отметим, что вместе с правонарушителем в автомобиле находилась женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье.

"Ты на кого руку поднял? Я тебе устрою!", — говорит лихой гонщик одному из правоохранителей.

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Отмечается, что в отношении мужчины составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, лишённым прав.

Ранее Лайф рассказывал, что легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе в Петербурге. В результате пострадавшие получили серьёзные травмы. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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