"На кого руку поднял? Я тебе устрою!": В Сочи злостный нарушитель ПДД устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей
В отношении мужчины, обматерившего стражей порядка, составили шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством при отсутствии прав. Его арестовали на 12 суток.
В Сочи лихой водитель устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей. Видео © LIFE
В Сочи сотрудникам ДПС пришлось организовать погоню, чтобы остановить водителя "мерседеса", который опасно маневрировал и создавал ситуации, угрожающие жизни и здоровью окружающих (в частности, выезжал на встречную полосу). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В распоряжении Лайфа оказались записи, на которых запечатлены погоня и задержание. На кадрах видно, что белый автомобиль нарушителя ПДД движется намного быстрее остальных участников движения. Мужчина, находившийся за рулём иномарки, не реагировал на требования правоохранителей, а остановить его удалось лишь после того, как полицейская машина перегородила путь.
"При задержании мужчина отказался предъявить полицейским документы на право управления транспортным средством, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отталкивал старшего инспектора ДПС. Госавтоинспекторы доставили 30-летнего уроженца соседней республики в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении пресс-службы.
На кадрах видно, как во время задержания мужчина корчил из себя важную персону и кичился авторитетом, который, по его мнению, может спасти от правосудия. Отметим, что вместе с правонарушителем в автомобиле находилась женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье.
"Ты на кого руку поднял? Я тебе устрою!", — говорит лихой гонщик одному из правоохранителей.
Отмечается, что в отношении мужчины составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, лишённым прав.
Ранее Лайф рассказывал, что легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе в Петербурге. В результате пострадавшие получили серьёзные травмы. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Лента новостей
"Зачем участвовать, если не ставить глобальных задач": Газзаев оценил шансы сборной России на Евро-2020
сегодня в 10:06
В офисе Зеленского потребовали "серьёзных уступок" за подачу воды из Днепра в Крым
сегодня в 10:03
Под Курганом самосвал с поднятым кузовом на скорости снёс наземный переход
сегодня в 09:58
Комментариев: 0