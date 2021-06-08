"На кого руку поднял? Я тебе устрою!": В Сочи злостный нарушитель ПДД устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей

В отношении мужчины, обматерившего стражей порядка, составили шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством при отсутствии прав. Его арестовали на 12 суток.