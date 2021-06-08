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В офисе Зеленского потребовали "серьёзных уступок" за подачу воды из Днепра в Крым

Например, Киев готов "выменять" отмену водной блокады на возращение ДНР и ЛНР в лоно украинской власти на своих условиях.

8 июня, 10:03

Фото © Pixabay

Украинская сторона готова пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма в случае "очень серьёзных уступок" со стороны России. Об этом заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью изданию "Телеграф".

Вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения украинской дамбы

Вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения украинской дамбы

"Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти", — рассуждает он.

Ранее Лайф рассказывал, что вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения украинской дамбы. Семь лет назад Незалежная перекрыла поставки пресной воды на полуостров, построив шестиметровое сооружение через Северо-Крымский канал, и вот конструкция не выдержала.

В Госдуме разрушенную украинскую дамбу назвали олицетворением сегодняшней Незалежной

В Госдуме разрушенную украинскую дамбу назвали олицетворением сегодняшней Незалежной

К слову, ещё до этого в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится. Однако после воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, полгода назад украинские власти пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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