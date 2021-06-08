В офисе Зеленского потребовали "серьёзных уступок" за подачу воды из Днепра в Крым

Украинская сторона готова пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма в случае "очень серьёзных уступок" со стороны России. Об этом заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью изданию "Телеграф".

"Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти", — рассуждает он.

Ранее Лайф рассказывал, что вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения украинской дамбы. Семь лет назад Незалежная перекрыла поставки пресной воды на полуостров, построив шестиметровое сооружение через Северо-Крымский канал, и вот конструкция не выдержала.