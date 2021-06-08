Дума приняла постановление с осуждением идеи об исключении русских из числа коренных народов Украины

Парламентарии считают сам факт этой законодательной инициативы вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости как внутри Незалежной, так и за её пределами.

Сегодня на пленарном заседании Государственная дума приняла постановление с осуждением инициативы лидера Незалежной Владимира Зеленского об исключении русского и других народов из числа коренных на Украине. По мнению депутатов, внесённый законопроект оскорбляет историческую память и должен получить оценку со стороны европейских парламентариев.

В мае Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный.

"Госдума считает сам факт этой законодательной инициативы вопиющей провокацией, направленной на обострение напряжённости и конфликтов как внутри Украины, так и за её пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских, сотни тысяч белорусов и молдаван, входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине", — сказано в заявлении, которое было принято нижней палатой парламента единогласно.

Также депутаты отметили, что в случае принятия данного закона не смогут отнести себя к коренным народам "ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье".

Одновременно с этим в постановлении указывается, что в целом Дума рассматривает внесённый президентом Украины законопроект как "оскорбление исторической памяти и ещё одну попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами страны". Ещё в документе уточняется, что ГД подтверждает все сделанные прежде заявления о пагубности нацполитики украинских властей, которые продолжают подрывать основы собственной конституции, а также законы и международные обязательства.

Кроме того, по мнению парламентариев, законопроект "О коренных народах Украины" можно назвать "идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания "оккупантов", то есть русского и русскоязычного населения Донбасса". А между тем, говорится в заявлении, государство не приняло ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, зато "предпочло подталкивать лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму".

Согласно тексту постановления, депутаты Госдумы намерены обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совету Европы, а также к парламентам стран – членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить население страны на "коренное" и "некоренное". По мнению парламентариев, "это может иметь самые серьёзные последствия для самого существования Незалежной как государства".

Как ранее сообщал Лайф, Дума осудила идею об исключении русских из числа коренных народов Украины и призвала ЕС поступить так же. Внесённый в парламент президентом Незалежной Владимиром Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.