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Журналисты назвали главную звезду сборной России на Евро-2020

Команда Станислава Черчесова начнёт турнир матчем против Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге.

8 июня, 09:59
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Журналисты американского издания The Athletic назвали полузащитника Александра Головина главной звездой сборной России по футболу на Евро-2020. По их мнению, на турнире он будет пытаться развить успехи своего впечатляющего сезона в "Монако".

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"Головин является главной звездой сборной России на чемпионате Европы. Александр — ключевая творческая единица в физически сильной сборной. Универсальная способность полузащитника играть как в центре полузащиты, так и на фланге, бесценна для главного тренера Станислава Черчесова", — говорится в тексте публикации.

Автор напомнил, что полузащитник был одним из лучших игроков команды Станислава Черчесова на чемпионате мира 2018 года, а его результативные действия помогли сборной добраться до четвертьфинала.

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Напомним, сборная России по футболу стартует на Евро-2020 12 июня матчем против Бельгии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. После этого наша команда сыграет с Финляндией и Данией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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