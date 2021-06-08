Журналисты назвали главную звезду сборной России на Евро-2020

Журналисты американского издания The Athletic назвали полузащитника Александра Головина главной звездой сборной России по футболу на Евро-2020. По их мнению, на турнире он будет пытаться развить успехи своего впечатляющего сезона в "Монако".

"Головин является главной звездой сборной России на чемпионате Европы. Александр — ключевая творческая единица в физически сильной сборной. Универсальная способность полузащитника играть как в центре полузащиты, так и на фланге, бесценна для главного тренера Станислава Черчесова", — говорится в тексте публикации.

Автор напомнил, что полузащитник был одним из лучших игроков команды Станислава Черчесова на чемпионате мира 2018 года, а его результативные действия помогли сборной добраться до четвертьфинала.