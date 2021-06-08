Под Курганом самосвал с поднятым кузовом на скорости снёс наземный переход

Под Курганом самосвал с поднятым кузовом второй раз за год снёс наземный переход. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Курганской области самосвал, пытаясь проехать под пешеходным мостом, не опустил кузов, из-за чего частично обрушил конструкцию. Инцидент произошёл на автодороге "Иртыш", на 254-м километре, грузовик ехал со стороны Челябинска по направлению к областному центру, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России Курганской области.

"Принимаются меры к освобождению проезжей части от конструкции. На данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", — уточняется в сообщении.

В распоряжение Лайфа попало видео, на котором запечатлён момент ДТП. На кадрах видно, как самосвал задевает кузовом переход, из-за чего конструкция заваливается на бок и падает на проезжую часть. По нашим данным, в результате произошедшего пострадавших нет. За рулём автомобиля находился 57-летний мужчина, медицинская помощь ему не понадобилась.

По данным местных СМИ, это не первый подобный инцидент. Так, в начале сентября 2020 года этот мост уже сбивали автоковшом грузовика. Конструкцию вернули на место в конце октября прошлого года.