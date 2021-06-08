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Под Курганом самосвал с поднятым кузовом на скорости снёс наземный переход

По данным Лайфа, в результате произошедшего никто не пострадал. Похожий инцидент случился в этом же месте в сентябре 2020-го.

8 июня, 09:58

Фото © УГИБДД УМВД России Курганской области

Под Курганом самосвал с поднятым кузовом второй раз за год снёс наземный переход. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Курганской области самосвал, пытаясь проехать под пешеходным мостом, не опустил кузов, из-за чего частично обрушил конструкцию. Инцидент произошёл на автодороге "Иртыш", на 254-м километре, грузовик ехал со стороны Челябинска по направлению к областному центру, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России Курганской области.

"Принимаются меры к освобождению проезжей части от конструкции. На данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", — уточняется в сообщении.

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В распоряжение Лайфа попало видео, на котором запечатлён момент ДТП. На кадрах видно, как самосвал задевает кузовом переход, из-за чего конструкция заваливается на бок и падает на проезжую часть. По нашим данным, в результате произошедшего пострадавших нет. За рулём автомобиля находился 57-летний мужчина, медицинская помощь ему не понадобилась.

По данным местных СМИ, это не первый подобный инцидент. Так, в начале сентября 2020 года этот мост уже сбивали автоковшом грузовика. Конструкцию вернули на место в конце октября прошлого года.

Ранее Лайф рассказывал, что парапланерист пролетел между вантами Золотого моста. Видео мгновенно завирусилось в сетях и спровоцировало ажиотаж. Впрочем, некоторые пользователи утверждают, что это обычная для Владивостока картина.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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