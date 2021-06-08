Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Волжском, двое подростков ранены

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматики возле школы в городе Волжском. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным нашего источника, в результате пострадало двое подростков.

Один из школьников получил ранение в ногу, второй — в руку, сейчас подростки (им 15–16 лет) находятся в травмпункте, им оказывают помощь врачи. При этом госпитализация не потребовалась, так как ранения несерьёзные.

А самый громкий за последнее время случай со стрельбой произошёл 11 мая в Казани: 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.