Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Волжском, двое подростков ранены
Мужчина стрелял из пневматики, пострадавшим оказали помощь врачи, но госпитализация не понадобилась.
Фото © ТАСС/Артем Коротаев
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматики возле школы в городе Волжском. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным нашего источника, в результате пострадало двое подростков.
Один из школьников получил ранение в ногу, второй — в руку, сейчас подростки (им 15–16 лет) находятся в травмпункте, им оказывают помощь врачи. При этом госпитализация не потребовалась, так как ранения несерьёзные.
Полиция проводит проверку, стрелявшего ищут.
А самый громкий за последнее время случай со стрельбой произошёл 11 мая в Казани: 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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