На Кубани дед-педофил два года склонял внучку к сексу

61-летнему жителю Красноармейского района Краснодарского края грозит до 15 лет лишения свободы за развратные действия по отношению к несовершеннолетней падчерице его сына, сообщает kp.ru. Детали жуткой истории полицейским поведала мать пострадавшей школьницы. Она пришла к правоохранителям и заявила, что её дочь стала жертвой предполагаемого педофила, которого с семьёй связывают родственные связи.

Пострадавшая девочка регулярно приезжала в гости в станицу вместе с мамой и отчимом. В одной из комнат частного дома пенсионер и уединялся со школьницей, которой на момент первого преступного эпизода не было даже 14 лет.

Преступника задержали и возбудили дело по статье 135 УК РФ "Развратные действия". К слову, сам он факта преступления не отрицает, однако, по словам пенсионера, никакого насилия не было: мол, девятиклассница сблизилась с ним по обоюдному согласию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над двумя 15-летними девочками. По версии следствия, педофил-рецидивист запугал подростков и силой отвёл на территорию детсада.