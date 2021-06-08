На Кубани дед-педофил два года склонял внучку к сексу
Обвиняемый факт преступления не отрицает, однако, по словам мужчины, 13-летняя падчерица его сына уединялась с ним якобы "по взаимному согласию".
Фото подозреваемого © kp.ru
61-летнему жителю Красноармейского района Краснодарского края грозит до 15 лет лишения свободы за развратные действия по отношению к несовершеннолетней падчерице его сына, сообщает kp.ru. Детали жуткой истории полицейским поведала мать пострадавшей школьницы. Она пришла к правоохранителям и заявила, что её дочь стала жертвой предполагаемого педофила, которого с семьёй связывают родственные связи.
В Москве школьница месяцами молила спасти её от отчима-педофила, но мать не воспринимала слова подростка всерьёз
Пострадавшая девочка регулярно приезжала в гости в станицу вместе с мамой и отчимом. В одной из комнат частного дома пенсионер и уединялся со школьницей, которой на момент первого преступного эпизода не было даже 14 лет.
Преступника задержали и возбудили дело по статье 135 УК РФ "Развратные действия". К слову, сам он факта преступления не отрицает, однако, по словам пенсионера, никакого насилия не было: мол, девятиклассница сблизилась с ним по обоюдному согласию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над двумя 15-летними девочками. По версии следствия, педофил-рецидивист запугал подростков и силой отвёл на территорию детсада.
А в Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам. По данным источника, один из инцидентов произошёл во время спортивных сборов в Анапе в 2018 году.
Лента новостей
"Украина и НАТО — вещи несовместимые": Политолог объяснил, почему в Киеве не поняли слова Байдена
сегодня в 09:34
Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял другой истребитель в ходе учений
сегодня в 09:33
"Мне 17 лет, ты на меня руку поднял!": В Омске трое пьяных братьев ногами жестоко избили мужчину за замечание
сегодня в 09:28
Комментариев: 0