То, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена в его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, можно объяснить разным типом мышления у обоих лидеров. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, интерпретация слов Байдена в лучшую сторону — это просто защитная реакция со стороны Зеленского.

"Это момент разной психологии Байдена, с англосаксонским мышлением элиты, и Зеленского, принадлежащего к восточноевропейскому типу бытового сознания, совершенно не элитному. Зеленский, который привык всё время смеяться и пребывать в хорошем настроении, он плохое просто отбрасывает. Его психика не воспринимает плохое и хочет слышать только хорошее, это защитная реакция. Отсюда и такое недопонимание", — говорит эксперт.

По мнению Коровина, это свидетельствует о "глубокой травме украинской государственности", которую она получила после выхода из СССР, и сейчас эта государственность находится "на искусственной вентиляции лёгких".

Относительно НАТО политолог выразил мнение, что альянс и Украина — вещи несовместимые, страна может вступить в блок, но из-за разного типа мышления это пагубно скажется на самом НАТО.

"НАТО — это то, что им не прописано. По сути, Украина и НАТО — вещи несовместимые, её туда можно запихнуть принудительно, как это сделали с некоторыми странами Восточной Европы, но они разломают НАТО изнутри. У них абсолютно другой тип мышления, они всё саботируют, это очень пагубно сказывается на НАТО", — отметил Коровин.