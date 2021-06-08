Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял другой истребитель в ходе учений
Повреждённый самолёт не пригоден для дальнейшей эксплуатации. К счастью, пилоту удалось его успешно посадить.
Фото © Getty Images / Matt Cardy
Во время учений на территории польского полигона в Надажице один из пилотов истребителя МиГ-29 случайно обстрелял такой же самолёт. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.
Никто из людей не пострадал. После обстрела 30-мм авиационной пушкой второй МиГ-29 получил серьёзные повреждения. Пилоту удалось посадить самолёт, а серьёзность ущерба была выявлена лишь на земле.
Как сообщил пилот самолёта, повреждённый МиГ-29 больше не пригоден для дальнейшей эксплуатации из-за серьёзных проблем с фюзеляжем. Военные выясняют обстоятельства произошедшего. Инцидент подробно изучат в Государственной комиссии по расследованию авиапроисшествий.
Ранее стало известно, что как минимум пять человек погибли в результате крушения полицейского вертолёта на севере Колумбии. На кадрах с места ЧП видны обломки воздушного судна, сам вертолёт практически полностью сгорел.
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