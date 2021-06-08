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Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял другой истребитель в ходе учений

Повреждённый самолёт не пригоден для дальнейшей эксплуатации. К счастью, пилоту удалось его успешно посадить.

8 июня, 09:33
<p> Фото © Getty Images / Matt Cardy</p>

Фото © Getty Images / Matt Cardy

Во время учений на территории польского полигона в Надажице один из пилотов истребителя МиГ-29 случайно обстрелял такой же самолёт. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

Никто из людей не пострадал. После обстрела 30-мм авиационной пушкой второй МиГ-29 получил серьёзные повреждения. Пилоту удалось посадить самолёт, а серьёзность ущерба была выявлена лишь на земле.

Как сообщил пилот самолёта, повреждённый МиГ-29 больше не пригоден для дальнейшей эксплуатации из-за серьёзных проблем с фюзеляжем. Военные выясняют обстоятельства произошедшего. Инцидент подробно изучат в Государственной комиссии по расследованию авиапроисшествий.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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