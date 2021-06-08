Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял другой истребитель в ходе учений

Во время учений на территории польского полигона в Надажице один из пилотов истребителя МиГ-29 случайно обстрелял такой же самолёт. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

Никто из людей не пострадал. После обстрела 30-мм авиационной пушкой второй МиГ-29 получил серьёзные повреждения. Пилоту удалось посадить самолёт, а серьёзность ущерба была выявлена лишь на земле.

Как сообщил пилот самолёта, повреждённый МиГ-29 больше не пригоден для дальнейшей эксплуатации из-за серьёзных проблем с фюзеляжем. Военные выясняют обстоятельства произошедшего. Инцидент подробно изучат в Государственной комиссии по расследованию авиапроисшествий.