Байдену в Женеве объяснят, почему претензии к России по Донбассу "не по адресу", заявили в МИД РФ

Корень проблемы заключается в отказе Украины от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Американцам, как отметил Рябков, необходимо "подняться над собственными догмами" и прекратить угождать Киеву.