Байдену в Женеве объяснят, почему претензии к России по Донбассу "не по адресу", заявили в МИД РФ
Корень проблемы заключается в отказе Украины от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Американцам, как отметил Рябков, необходимо "подняться над собственными догмами" и прекратить угождать Киеву.
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Москва подробно изложит президенту США Джо Байдену позицию по Украине и донесёт мысль о причинах проблемы разрешения конфликта в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами Госдумы.
"Я уверен, что Байден услышит с нашей стороны чёткое объяснение, почему все вот эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, они не по адресу", — сказал Рябков.
По словам дипломата, Россия не является и не может восприниматься в качестве стороны "минского комплекса мер". Корень проблемы заключается в отказе Украины от прямого диалога с ДНР и ЛНР. Американцам, как отметил Рябков, необходимо "подняться над собственными догмами" и прекратить угождать Киеву, если они хотят сформировать более продуктивный договор.
"Не сомневаюсь, что господин Байден услышит с нашей стороны комплексное, полное, яркое, понятное изложение того, почему это произошло, почему не получается продвинуться к урегулированию, кто несёт за это ответственность, какова здесь роль США", — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Но, по мнению дипломата, нет каких-либо чётких признаков того, что роль США на Украине становится менее деструктивной.
Ранее Сергей Рябков заявил, что газопровод в рамках проекта "Северный поток – 2" будет использоваться вне зависимости от заявлений Вашингтона об ограничительных мерах со стороны США.
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