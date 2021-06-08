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Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении площади лесных пожаров

Глава ведомства Александр Козлов назвал такую ситуацию профессиональным преступлением и попросил Генпрокуратуру провести проверку.

8 июня, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Максим Слуцкий</p>

Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Официальная отчётность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области серьёзно расходится с данными спутникового мониторинга. В связи с этой ситуацией министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру, также ведомство проводит служебную проверку.

"Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчётности двух регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на её основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров", — говорится в обращении Козлова.

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Ведомство уточняет, что сейчас в Якутии действует несколько пожаров. Местные власти заявляют, что в Нюрбинском лесничестве горит 1057 гектаров, а по данным спутника, площадь превышает 20 000 гектаров. Подобная ситуация и в других районах Якутии: в Сунтарском лесничестве власти "заметили" 320 горящих гектаров, а спутник — 3094 гектара, в Ленском термоточка размером в 653 гектара вообще не определена республиканскими властями как пожар.

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Власти Иркутской области заявили о 1609 горящих гектарах в Катаганском лесничестве, но, по данным спутника, эта цифра существенно больше — 16 959 гектаров. В Магистральном лесничестве регион сообщает о 2400 гектарах огня, а со спутника это 7042 гектара. В Мамском лесничестве видно 413 гектаров, а субъект даёт всего 202 гектара.

"Не давать достоверные данные — это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит, какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей, населённых пунктов", — добавил Козлов.

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Напомним, ранее стало известно, что в Якутию будут переброшены 160 десантников-парашютистов из Хабаровска и Владивостока для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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