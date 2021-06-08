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В Томской области "Росатом" начал строительство уникального энергоблока нового поколения

"Брест-ОД-300" должен обеспечить лидерство отечественных технологий в атомной энергетике по всему миру. Ожидается, что проект запустят в эксплуатацию в 2029 году.

8 июня, 08:58
<p>Фото<em style="font-style: italic;"> </em>© <a href="https://b24.am/ru/pub/uploads/2020/06/PDEC-1280x960.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">b24.am</a></p>

Фото © b24.am

В закрытом городе Северске Томской области корпорация "Росатом" начала строительство первого в мире атомного энергоблока нового поколения "Брест-ОД-300" установленной электрической мощностью 300 МВт. Сегодня строители начали заливать в основание первый бетон.

"Здесь мы создаём основу не только чистой и безопасной энергетике завтрашнего дня — мы здесь создаём основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе", — передаёт ТАСС слова генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва с торжественного открытия.

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"Брест-ОД-300"(опытный демонстрационный) — это российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Уникальный проект должен обеспечить лидерство отечественных технологий в атомной энергетике по всему миру. Ожидается, что энергоблок запустят в эксплуатацию в 2029 году.

А ранее Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дистанционно дали старт сооружению третьего энергоблока АЭС "Аккую". Строительство станции ведётся госкорпорацией "Росатом" в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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