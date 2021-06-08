В Томской области "Росатом" начал строительство уникального энергоблока нового поколения

В закрытом городе Северске Томской области корпорация "Росатом" начала строительство первого в мире атомного энергоблока нового поколения "Брест-ОД-300" установленной электрической мощностью 300 МВт. Сегодня строители начали заливать в основание первый бетон.

"Здесь мы создаём основу не только чистой и безопасной энергетике завтрашнего дня — мы здесь создаём основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе", — передаёт ТАСС слова генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва с торжественного открытия.

"Брест-ОД-300"(опытный демонстрационный) — это российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Уникальный проект должен обеспечить лидерство отечественных технологий в атомной энергетике по всему миру. Ожидается, что энергоблок запустят в эксплуатацию в 2029 году.