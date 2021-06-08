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"Ничего нового": В МИД заявили, что Москве понятна политика США на Украине

По словам Сергея Рябкова, в Вашингтоне не нацелены на то, чтобы воздействовать на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение минских договорённостей.

8 июня, 06:59
<p>Фото © ТАСС/Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС/Александр Щербак

В Москве считают, что на Украине сохранится напряженная ситуация, так как США проводят безответственную политику в этом направлении. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал разговор украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несёт элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер", — заявил Рябков журналистам.

СМИ: Белый дом упрекнул Киев в неверном понимании слов Байдена о НАТО

СМИ: Белый дом упрекнул Киев в неверном понимании слов Байдена о НАТО

Напомним, вечером 7 июня президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома заявил о поддержке суверенитета Незалежной и пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон, также в Киеве заявили о получении от Байдена "максимальных гарантий" безопасности страны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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