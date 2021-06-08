В Москве считают, что на Украине сохранится напряженная ситуация, так как США проводят безответственную политику в этом направлении. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал разговор украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несёт элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер", — заявил Рябков журналистам.