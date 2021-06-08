Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат и возмутился "партизанскими" условиями работы. Видео © "ВКонтакте" / Znak.com

Министр обороны России Сергей Шойгу пришёл с внезапной проверкой в военкомат Черёмушкинского района Москвы и возмутился отсутствием компьютеров. Видео неожиданного визита опубликовал в своём блоге один из пользователей платформы "Яндекс.Дзен".

На кадрах видно, что Шойгу заходит в несколько кабинетов комиссариата, в одном из которых стал отчитывать сотрудников.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?" — возмутился министр.

Как отметил автор видео, о целях и подробностях визита в пресс-службе черёмушкинского военкомата не сообщили. Шойгу прибыл без сопровождения, заходил в любые кабинет и опрашивал всех, кого хотел.