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Телефонные мошенники стали реже притворяться службой безопасности банков

По данным экспертов, количество жалоб на подобные звонки почти за год снизилось в два раза. Однако теперь злоумышленники придумали новую схему развода.

8 июня, 06:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Телефонные мошенники стали в два раза реже представляться службой безопасности банков, потому что клиенты кредитных организаций уже не ведутся на эту уловку. Об этом сообщили в компании Bi.Zone.

По данным экспертов, в июле 2020 года на подобные звонки от злоумышленников жаловались 26 170 раз, в то время как в апреле текущего года число жалоб сократилось до 13 546.

"Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль. Вследствие такого отбора звонки от службы безопасности сегодня не в тренде и, можем надеяться, скоро совсем останутся в прошлом", — сказал директор Bi.Zone Евгений Волошин в интервью РИА "Новости".

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Интересно отметить, что среди злоумышленников стал популярен тренд на звонки от имени полицейских. Согласно данным экспертов, в июле 2020-го их было зафиксировано 768, а в апреле текущего года количество подобных звонков увеличилось аж в семь раз — до 5643.

В процессе исследования эксперты поделили мошеннические звонки по категориям, а также классифицировали их на основе ключевых слов в текстах жалоб. В компании отметили, что большинство звонков невозможно опознать, так как жертвы мошенников зачастую не описывают их конкретное содержание.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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