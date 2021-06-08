Глава Минэкономразвития назвал "выстраданным" решение Путина о продлении льготной ипотеки

Решение о продлении программы льготной ипотеки, которое недавно было принято президентом России Владимиром Путиным, оказалось "выстраданным", но сбалансированным. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Решение, о котором объявил президент (продление программы льготной ипотеки), выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации", — цитирует ТАСС слова министра.

При этом резкая остановка программы льготной ипотеки могла спровоцировать отсутствие спроса, что в итоге привело бы к отказу от новых проектов, количество которых начало расти, подчеркнул Решетников. По его словам, в последние полтора года объём запуска жилищного строительства лишь снижался. Рынок адаптировался к появлению эскроу-счетов, на это дополнительно наложилась и пандемия коронавируса.

