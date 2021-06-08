В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб
"Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.
В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а затем врезался в столб. Видео © LIFE
В одном из дворов Санкт-Петербурга нетрезвый таксист влетел в столб, прокатив перед этим на капоте автомобиля охранника, который пытался остановить его. Видео инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.
По нашим данным, инцидент произошёл в минувший понедельник на Пулковской улице. На кадрах видно, как пьяный таксист пытается уехать от охранника, но тот всячески препятствует движению машины и в результате оказывается на капоте. Неугомонный водитель игнорирует требования об остановке, которые выкрикивал ему мужчина, и упорно двигается вперёд. А в определённый момент, навернув круг с "пассажиром за бортом", автомобиль врезается в ближайший столб. "Всё, приехали. Вылезай", — констатировал натерпевшийся охранник.
В итоге нетрезвого таксиста удалось задержать до приезда правоохранительных органов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде 16-летний подросток восстановил старые "Жигули" на карманные деньги и прокатил на капоте инспектора ГИБДД. Юношу задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, правоохранитель в результате инцидента не пострадал.
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