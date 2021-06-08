В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб

В одном из дворов Санкт-Петербурга нетрезвый таксист влетел в столб, прокатив перед этим на капоте автомобиля охранника, который пытался остановить его. Видео инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

По нашим данным, инцидент произошёл в минувший понедельник на Пулковской улице. На кадрах видно, как пьяный таксист пытается уехать от охранника, но тот всячески препятствует движению машины и в результате оказывается на капоте. Неугомонный водитель игнорирует требования об остановке, которые выкрикивал ему мужчина, и упорно двигается вперёд. А в определённый момент, навернув круг с "пассажиром за бортом", автомобиль врезается в ближайший столб. "Всё, приехали. Вылезай", — констатировал натерпевшийся охранник.