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В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб

"Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.

8 июня, 06:55

В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а затем врезался в столб. Видео © LIFE

В одном из дворов Санкт-Петербурга нетрезвый таксист влетел в столб, прокатив перед этим на капоте автомобиля охранника, который пытался остановить его. Видео инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

По нашим данным, инцидент произошёл в минувший понедельник на Пулковской улице. На кадрах видно, как пьяный таксист пытается уехать от охранника, но тот всячески препятствует движению машины и в результате оказывается на капоте. Неугомонный водитель игнорирует требования об остановке, которые выкрикивал ему мужчина, и упорно двигается вперёд. А в определённый момент, навернув круг с "пассажиром за бортом", автомобиль врезается в ближайший столб. "Всё, приехали. Вылезай", — констатировал натерпевшийся охранник.

Под Петербургом пьяная жена прокатила мужа на капоте после семейной ссоры

Под Петербургом пьяная жена прокатила мужа на капоте после семейной ссоры

В итоге нетрезвого таксиста удалось задержать до приезда правоохранительных органов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде 16-летний подросток восстановил старые "Жигули" на карманные деньги и прокатил на капоте инспектора ГИБДД. Юношу задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, правоохранитель в результате инцидента не пострадал.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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