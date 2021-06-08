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"Мне 17 лет, ты на меня руку поднял!": В Омске трое пьяных братьев ногами жестоко избили мужчину за замечание

Инцидент произошёл ранним утром. По словам очевидцев, компания парней слишком вызывающе себя вела, а пострадавший попросил их быть потише.

8 июня, 09:28

В Омске трое пьяных братьев жестоко избили мужчину во дворе его дома. Видео © "ВКонтакте" / ЧП Омск

В Омске компания пьяных молодых людей избила мужчину возле его подъезда. Инцидент произошёл у дома № 16 на проспекте Комарова около 5:30 утра. Один из жильцов снял произошедшее на видео.

Как отметил очевидец, мужчина попросил молодых людей вести себя тише, на что те агрессивно отреагировали. На кадрах видно, что они сначала ругаются, а затем завязывается потасовка между пострадавшим и одним из парней, однако позже удары мужчине стали наносить ещё двое участников конфликта. При этом ещё один молодой человек снимает всё происходящее на видео.

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Судя по поведению и выкрикам, молодые люди действительно были пьяны. В определённый момент мужчина пытается убежать от нападавших, но те его преследует. Один из парней выкрикивает при этом фразу: "Мне 17 лет, ты на меня руку поднял". А позже пострадавший попал в западню — один из молодых людей держит его, прижимая к земле, а другой бьёт ногами. Мужчина при этом зовёт некую Настю.

Спустя пять минут конфликт прервал прохожий, а пострадавший присел на бордюр. К нему на помощь из дома вышла женщина. Вероятно, та самая Анастасия.

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Как сообщили в управлении МВД России по Омской области, несколько сообщений о драке поступило в отдел около 6 утра. К сотрудникам полиции, прибывшим на место, обратился мужчина 1982 года рождения, который и рассказал о конфликте между ним и молодыми людьми. Правоохранители задержали троих братьев 21 года, 19 и 17 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске буйный неадекват жестоко избил пенсионера за замечание. Ударом ногой в грудь парень повалил старика на землю. Благо мимо проезжала компания мужчин, которая заметила потасовку. Они вышли из авто и скрутили злоумышленника.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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