"Мне 17 лет, ты на меня руку поднял!": В Омске трое пьяных братьев ногами жестоко избили мужчину за замечание

Инцидент произошёл ранним утром. По словам очевидцев, компания парней слишком вызывающе себя вела, а пострадавший попросил их быть потише.