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В Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за 700 рублей

Девушка отказалась возмещать сумму, которую водитель потребовал за проезд по платной дороге. В итоге разъярённый мужчина опустился до оскорблений и распустил руки.

8 июня, 09:43

В Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за денег. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге водитель "Яндекс.Такси" набросился на пассажирку после перепалки из-за оплаты поездки. Как Лайфу сообщил источник, таксист требовал с девушки на 700 рублей больше заявленной изначально суммы в 2600 рублей.

Инцидент произошёл ещё в ночь на 5 июня, когда девушка заказала машину бизнес-класса, чтобы проехать с Садовой улицы до Комендантского проспекта. Водитель "мерседеса" Расим Д. потребовал с девушки 700 рублей сверху, так как ему пришлось ехать по платной дороге из-за разведённых мостов.

В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб

В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб

Пассажирка платить отказалась и начала снимать конфликтную ситуацию на видео. На кадрах видно, как мужчина оскорбляет и выгоняет девушку из салона авто. После этого таксист пару раз ударяет её, выбив телефон из рук. Подхватив гаджет, пассажирка выбегает из машины. Деньги за поездку "Яндекс" девушке уже вернул, а она сама написала заявление в полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто. Находился ли мужчина под воздействием психотропных веществ, пока не ясно, но его явно ненормальное поведение навело пользователей соцсетей на определённые мысли.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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