В Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за 700 рублей

В Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за денег. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге водитель "Яндекс.Такси" набросился на пассажирку после перепалки из-за оплаты поездки. Как Лайфу сообщил источник, таксист требовал с девушки на 700 рублей больше заявленной изначально суммы в 2600 рублей.

Инцидент произошёл ещё в ночь на 5 июня, когда девушка заказала машину бизнес-класса, чтобы проехать с Садовой улицы до Комендантского проспекта. Водитель "мерседеса" Расим Д. потребовал с девушки 700 рублей сверху, так как ему пришлось ехать по платной дороге из-за разведённых мостов.

Пассажирка платить отказалась и начала снимать конфликтную ситуацию на видео. На кадрах видно, как мужчина оскорбляет и выгоняет девушку из салона авто. После этого таксист пару раз ударяет её, выбив телефон из рук. Подхватив гаджет, пассажирка выбегает из машины. Деньги за поездку "Яндекс" девушке уже вернул, а она сама написала заявление в полицию.