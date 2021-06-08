"Слова не важны": Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о перспективе членства Украины в НАТО
Лидер Незалежной заявил, что доволен телефонным разговором с американским коллегой. По его словам, в конце июля на встрече в Вашингтоне он намерен обсудить с Байденом "объёмную двустороннюю повестку".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление заявления лидера США Джо Байдена по итогам телефонного разговора. Речь идёт о словах по поводу перспективы членства Незалежной в НАТО, которые Киев ранее неверно истолковал.
"Слова не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, план действий по членству или нет — это вопрос желания только самого альянса. Если получит — значит, нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ", — заявил Зеленский в интервью газете "Украинская правда".
Политик отметил, что в целом доволен вчерашним телефонным разговором с главой Белого дома. Американский лидер заверил коллегу в полной поддержке Киева. Зеленский также добавил, что в конце июля на встрече с Байденом в Вашингтоне намерен обсудить "объёмную двустороннюю повестку".
Напомним, что после телефонного разговора президентов на Украине заявили о получении от Байдена "максимальных гарантий" её безопасности. Отмечалось, что глава Белого дома заверил в поддержке суверенитета Украины и пригласил Зеленского в Вашингтон.
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