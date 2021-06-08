"Слова не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, план действий по членству или нет — это вопрос желания только самого альянса. Если получит — значит, нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ", — заявил Зеленский в интервью газете "Украинская правда".