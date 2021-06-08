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"Локомотив" расторг контракт с нападающим Джорджевичем

Прошлый сезон он на правах аренды провёл в тульском "Арсенале".

8 июня, 10:21
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" расторг контракт с черногорским нападающим Лукой Джорджевичем, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В составе железнодорожников черногорец становился серебряным призёром РПЛ, а прошлый сезон он провёл в аренде в тульском "Арсенале".

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По итогам сезона "Локомотив" взял бронзовые медали чемпионата России, "Арсенал" же остановился в шаге от зоны вылета.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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