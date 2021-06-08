"Локомотив" расторг контракт с нападающим Джорджевичем
Прошлый сезон он на правах аренды провёл в тульском "Арсенале".
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" расторг контракт с черногорским нападающим Лукой Джорджевичем, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В составе железнодорожников черногорец становился серебряным призёром РПЛ, а прошлый сезон он провёл в аренде в тульском "Арсенале".
По итогам сезона "Локомотив" взял бронзовые медали чемпионата России, "Арсенал" же остановился в шаге от зоны вылета.
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