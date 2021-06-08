В Кремле заявили о низшей точке в отношениях РФ и США со времён холодной войны

Отношения России и США находятся в низшей точке со времён холодной войны, что несёт риски для всего мира. Таким мнением поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения" в Москве.

"Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времён холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира", — сказал он.

Ушаков также отметил, что продолжает осложняться обстановка в мире, деградирует глобальная система безопасности, появляются новые очаги напряжённости, при этом остаются неурегулированными многие застарелые региональные кризисы. Особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток – Запад. Речь в том числе идёт о "пресловутых санкциях, спираль которых продолжает закручиваться", подчеркнул помощник президента РФ, отметив, что рестрикции сильно мешают выстраивать нормальные связи.