В Кремле заявили о низшей точке в отношениях РФ и США со времён холодной войны
Обстановка в мире продолжает осложняться, деградирует глобальная система безопасности, появляются новые очаги напряжённости, отметил помощник президента РФ. В том числе речь идёт о новых санкциях.
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Отношения России и США находятся в низшей точке со времён холодной войны, что несёт риски для всего мира. Таким мнением поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения" в Москве.
"Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времён холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира", — сказал он.
Ушаков также отметил, что продолжает осложняться обстановка в мире, деградирует глобальная система безопасности, появляются новые очаги напряжённости, при этом остаются неурегулированными многие застарелые региональные кризисы. Особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток – Запад. Речь в том числе идёт о "пресловутых санкциях, спираль которых продолжает закручиваться", подчеркнул помощник президента РФ, отметив, что рестрикции сильно мешают выстраивать нормальные связи.
По словам Ушакова, на повестку форума вынесены "внешнеполитические, экономические, гуманитарные сюжеты, которые будут определять развитие системы международных отношений на годы вперёд". Кроме того, в преддверии саммита РФ – США вполне логично уделить внимание обсуждению перспектив отношений между странами.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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