В работе сразу нескольких популярных сайтов случился глобальный сбой. Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пользователи столкнулись с проблемами на порталах Twitch, Reddit, GitHub, Spotify, Twitter, Amazon, HBO Max, Huku, а также на сайтах СМИ — The Guardian, New York Times, Vice, Wired и Би-би-си.

Сейчас сайты выдают ошибку 503. Причины сбоя неясны. Российские пользователи столкнулись с проблемами на порталах Twitch, Reddit, GitHub и Spotify, остальные сайты работают в обычном режиме.

А ранее хакер раскрыл признаки прослушки смартфона злоумышленниками. Даже программы из официального магазина могут предоставить преступникам доступ к телефону. Если же прослушивать гаджет будут специальные силовые ведомства, то человек об этом может никогда не узнать.