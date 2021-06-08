СК раскрыл причастность напавших на полицейских под Новосибирском к иным преступлениям

Следственный комитет России установил причастность двух обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о происшествии в Новосибирской области (где при задержании нарушителя полицейский случайно выстрелил ему в голову. — Прим. Лайфа) получены данные о причастности обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа", — сказала она.

Выяснилось, что в прошлом году Исмаилов и Курбанов избили мужчину в ответ на замечание о неправильно припаркованном автомобиле и потребовали от него денег. Пострадавший отделался многочисленными повреждениями тела и черепно-мозговой травмой. Расследование тогда было приостановлено, поскольку причастных к преступлению не установили. После публикации видеозаписи нападения на полицейских мужчина опознал Руслана Курбанова, назвав его одним из нападавших.

"Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего", — указала Петренко.

Напомним, трагический инцидент произошёл под Новосибирском 28 мая. Во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему парню, который пытался отбить у правоохранителей товарища. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в реанимацию, но спустя сутки от полученной травмы скончался.