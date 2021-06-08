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"Буду бороться дальше": Мать погибшей студентки МГИМО оспорит приговор сыну экс-премьера Дагестана

Накануне молодого человека оправдали присяжные, сочтя недоказанной его вину в смерти девушки. Муртузали Меджидова отпустили из зала суда.

8 июня, 10:58
<p>Погибшая студентка Томирис Байсафа. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP0xjuQs9RK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_ahmetova_zhanna_</a></p>

Погибшая студентка Томирис Байсафа. Фото © Instagram / _ahmetova_zhanna_

Жанна Ахметова, мама студентки МГИМО Томирис Байсафы, которая погибла весной 2018 года, прокомментировала оправдательный приговор Муртузали Меджидову, арестованному три года назад по обвинению в убийстве девушки. Родительница разочарована подобным исходом и намерена оспорить решение суда.

"Мои дальнейшие процессуальные действия — апелляция. Буду бороться дальше", — передаёт портал Tengrinews.kz слова женщины.

Прожигатель жизни. Сына экс-премьера Дагестана обвинили в убийстве студентки МГИМО

Прожигатель жизни. Сына экс-премьера Дагестана обвинили в убийстве студентки МГИМО

Ранее Лайф сообщал, что в Москве оправдали обвинённого в убийстве студентки МГИМО сына экс-премьера Дагестана. Молодого человека освободили в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело. Присяжные сочли, что вина Муртузали Меджидова в смерти девушки не доказана.

Напомним, трагедия с 21-летней студенткой МГИМО Томирис Байсафой произошла в апреле 2018 года. Девушку с травмами доставили в больницу, где долгое время она находилась в тяжёлом состоянии и через три недели скончалась. Изначально следствие сочло случившееся самоубийством, а Муртузали Меджидов, в которого якобы была влюблена Томирис, проходил по делу в качестве свидетеля. Позднее молодого человека задержали, а затем арестовали на два месяца.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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