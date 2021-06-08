Жанна Ахметова, мама студентки МГИМО Томирис Байсафы, которая погибла весной 2018 года, прокомментировала оправдательный приговор Муртузали Меджидову, арестованному три года назад по обвинению в убийстве девушки. Родительница разочарована подобным исходом и намерена оспорить решение суда.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве оправдали обвинённого в убийстве студентки МГИМО сына экс-премьера Дагестана . Молодого человека освободили в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело. Присяжные сочли, что вина Муртузали Меджидова в смерти девушки не доказана.

Напомним, трагедия с 21-летней студенткой МГИМО Томирис Байсафой произошла в апреле 2018 года. Девушку с травмами доставили в больницу, где долгое время она находилась в тяжёлом состоянии и через три недели скончалась. Изначально следствие сочло случившееся самоубийством, а Муртузали Меджидов, в которого якобы была влюблена Томирис, проходил по делу в качестве свидетеля. Позднее молодого человека задержали, а затем арестовали на два месяца.