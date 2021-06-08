СМИ сообщили о намерении Дуды встретиться с Байденом до его саммита с Путиным

Польша пытается договориться о встрече президента республики Анджея Дуды с главой США Джо Байденом перед его переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita .

По данным издания, Байден не предупредил Польшу и Украину о намерении отменить ограничения, введённые против "Северного потока – 2". Польские власти опасаются, что такой шаг американского лидера станет прецедентом и будет определять отношение стран Восточной Европы к Варшаве в будущем.

В Польше также констатировали общее "охлаждение и напряжённость" в отношениях с Вашингтоном. В связи с этим, отмечает газета, лучшим способом развеять сомнения республики была бы отдельная встреча Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, то есть за два дня до переговоров между лидерами США и России в Женеве.