СМИ сообщили о намерении Дуды встретиться с Байденом до его саммита с Путиным
Отмечается, что американский лидер не предупредил ни Польшу, ни Украину о решении отменить ограничения, введённые против "Северного потока – 2".
Анджей Дуда и Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / AP
Польша пытается договориться о встрече президента республики Анджея Дуды с главой США Джо Байденом перед его переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, Байден не предупредил Польшу и Украину о намерении отменить ограничения, введённые против "Северного потока – 2". Польские власти опасаются, что такой шаг американского лидера станет прецедентом и будет определять отношение стран Восточной Европы к Варшаве в будущем.
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В Польше также констатировали общее "охлаждение и напряжённость" в отношениях с Вашингтоном. В связи с этим, отмечает газета, лучшим способом развеять сомнения республики была бы отдельная встреча Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, то есть за два дня до переговоров между лидерами США и России в Женеве.
Напомним, накануне Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили борьбу с коррупцией, реформы в Незалежной и вопрос о поставке вакцин от коронавируса. На Украине также заявили о получении от Байдена "максимальных гарантий" её безопасности. Отмечалось, что глава Белого дома заверил в поддержке суверенитета Украины и пригласил коллегу в Вашингтон в июле этого года.
Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Киева в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.
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