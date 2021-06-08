Новый главный тренер "Ромы" Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Зенита"

Правда, к варианту с Азмуном римляне могут прийти в том случае, если им не удастся подписать форварда "Торино" Андреа Белотти. Кроме того, трансфер иранца в "Рому" может зависеть и от перехода Эдина Джеко в "Ювентус", пишет издание.