Новый главный тренер "Ромы" Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Зенита"
Правда, к этому варианту римляне могут прибегнуть, в случае если не смогут подписать другого форварда.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
Правда, к варианту с Азмуном римляне могут прийти в том случае, если им не удастся подписать форварда "Торино" Андреа Белотти. Кроме того, трансфер иранца в "Рому" может зависеть и от перехода Эдина Джеко в "Ювентус", пишет издание.
В прошедшем сезоне Сердар Азмун был признан лучшим игроком РПЛ по версии экспертов и футболистов. На его счету 24 матча в чемпионате страны, в которых он забил 19 голов.
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