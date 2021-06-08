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Новый главный тренер "Ромы" Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Зенита"

Правда, к этому варианту римляне могут прибегнуть, в случае если не смогут подписать другого форварда.

8 июня, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Правда, к варианту с Азмуном римляне могут прийти в том случае, если им не удастся подписать форварда "Торино" Андреа Белотти. Кроме того, трансфер иранца в "Рому" может зависеть и от перехода Эдина Джеко в "Ювентус", пишет издание.

Нападающий "Зенита" Азмун стал лучшим игроком РПЛ

Нападающий "Зенита" Азмун стал лучшим игроком РПЛ

В прошедшем сезоне Сердар Азмун был признан лучшим игроком РПЛ по версии экспертов и футболистов. На его счету 24 матча в чемпионате страны, в которых он забил 19 голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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