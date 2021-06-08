В Самаре пьяная горе-мать свесила маленькую дочь с балкона, держа за одну майку, и уронила её. Видео © VK / "Подслушано | Самара"

Пьяная мать из Самары вывесила свою трёхлетнюю дочь из окна шестого этажа и не удержала её — девочка погибла. Видео трагедии опубликовала группа "Подслушано | Самара" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации источника Лайфа, 23-летняя мамаша накачалась спиртным и убила собственного ребёнка, используя новаторский метод воспитания. Так, нетрезвая женщина захотела припугнуть малышку, взяла её за майку и свесила с балкона на шестом этаже многоквартирного дома. В результате маечка порвалась, а девочка упала. Получив травмы, несовместимые с жизнью, ребёнок скончался на месте трагедии, уточнил наш собеседник.

После падения истеричная горе-мать начала кричать прохожему внизу: "Мужчина, помогите! Девочка упала!" Однако оказывать помощь было уже поздно. В итоге через несколько мгновений из подъезда на улицу вышла сама садистка и спокойно забрала бездыханное тело ребёнка.