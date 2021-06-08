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"Боюсь, мама, боюсь!": В Самаре пьяная горе-мать в воспитательных целях свесила дочь с балкона, держа за одну майку, и уронила

В результате падения малышка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. На кадрах момента трагедии слышно, как девочка кричала, что ей страшно.

8 июня, 11:43
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Скриншот видео © VK / "Подслушано | Самара"

В Самаре пьяная горе-мать свесила маленькую дочь с балкона, держа за одну майку, и уронила её. Видео © VK / "Подслушано | Самара"

Пьяная мать из Самары вывесила свою трёхлетнюю дочь из окна шестого этажа и не удержала её — девочка погибла. Видео трагедии опубликовала группа "Подслушано | Самара" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации источника Лайфа, 23-летняя мамаша накачалась спиртным и убила собственного ребёнка, используя новаторский метод воспитания. Так, нетрезвая женщина захотела припугнуть малышку, взяла её за майку и свесила с балкона на шестом этаже многоквартирного дома. В результате маечка порвалась, а девочка упала. Получив травмы, несовместимые с жизнью, ребёнок скончался на месте трагедии, уточнил наш собеседник.

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После падения истеричная горе-мать начала кричать прохожему внизу: "Мужчина, помогите! Девочка упала!" Однако оказывать помощь было уже поздно. В итоге через несколько мгновений из подъезда на улицу вышла сама садистка и спокойно забрала бездыханное тело ребёнка.

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А на днях на юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья. Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. Со слов соседей, мать малыша находилась в нетрезвом состоянии и пояснений о произошедшем дать не могла.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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